Hoy en día las redes sociales se han convertido en el principal medio de comunicación de las y los adolescentes. Este medio ayuda a los jóvenes a mantenerse en contacto con sus amistades o incluso conocer nuevos amigos; esto tiene un gran peso en el desarrollo de su identidad.

En pocas palabras, las redes sociales es un aspecto importante para la mayoría de las y los jóvenes; sin embargo, muchos estudios demuestran que el mal uso de estas podría provocar diversas afectaciones en ellos. A continuación, te decimos cuáles son las ventajas y desventajas del uso de redes sociales en adolescentes.

Ventajas del uso de redes sociales por adolescentes

Una de las principales ventajas del uso de redes sociales en adolescentes es que pueden reforzar su vida social, ya que pueden proporcionarles el apoyo de otras personas que tienen aficiones o experiencias en común, por ejemplo:

Expresar sus opiniones y pensamientos con otros adolescentes

Conectar con otros adolescentes a nivel local y a larga distancia

Informarse sobre cómo otros adolescentes afrontan situaciones difíciles y enfermedades mentales.

Ver o participar en foros de chat moderados que promueven el diálogo abierto de temas de salud mental.

Pedir ayuda o buscar atención médica para los síntomas de enfermedades mentales.

Cabe destacar que, a pesar de que existen diversas ventajas de las redes sociales en adolescentes, siempre es recomendable que una persona adulta supervise su manejo.

Desventajas del uso de redes sociales por adolescentes

Por otro lado, el uso de redes sociales a temprana edad puede tener afectaciones severas, por ejemplo:

Desviar la atención de las tareas, el ejercicio y las actividades familiares.

Problemas para dormir

Exponerse a información sesgada e incorrecta

Convertirse en un medio para difundir rumores o compartir demasiada información personal

Riesgo a caer con acosadores en línea, que podrían tratar de explotarlos o extorsionarlos

Sufrir acoso cibernético, que puede incrementar el riesgo de enfermedades mentales, como la ansiedad y la depresión.

En la actualidad, la tecnología se ha consolidado como una herramienta que puede contribuir al desarrollo de la identidad de las y los adolescentes, particularmente a través de las redes sociales. Sin embargo, debido a su limitada experiencia y conocimiento, este sector de la población es más vulnerable a los riesgos asociados a estas plataformas, por lo que resulta fundamental el acompañamiento de una persona adulta en el uso de estos medios de comunicación.

