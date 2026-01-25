Hoy en día las redes sociales se han convertido en el principal medio de comunicación de las y los adolescentes. Este medio ayuda a los jóvenes a mantenerse en contacto con sus amistades o incluso conocer nuevos amigos; esto tiene un gran peso en el desarrollo de su identidad. En pocas palabras, las redes sociales es un aspecto importante para la mayoría de las y los jóvenes; sin embargo, muchos estudios demuestran que el mal uso de estas podría provocar diversas afectaciones en ellos. A continuación, te decimos cuáles son las ventajas y desventajas del uso de redes sociales en adolescentes.Una de las principales ventajas del uso de redes sociales en adolescentes es que pueden reforzar su vida social, ya que pueden proporcionarles el apoyo de otras personas que tienen aficiones o experiencias en común, por ejemplo:Cabe destacar que, a pesar de que existen diversas ventajas de las redes sociales en adolescentes, siempre es recomendable que una persona adulta supervise su manejo.Por otro lado, el uso de redes sociales a temprana edad puede tener afectaciones severas, por ejemplo:En la actualidad, la tecnología se ha consolidado como una herramienta que puede contribuir al desarrollo de la identidad de las y los adolescentes, particularmente a través de las redes sociales. Sin embargo, debido a su limitada experiencia y conocimiento, este sector de la población es más vulnerable a los riesgos asociados a estas plataformas, por lo que resulta fundamental el acompañamiento de una persona adulta en el uso de estos medios de comunicación. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS