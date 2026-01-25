La Inteligencia Artificial (IA) avanza de manera inimaginable y en este 2026 se seguirá posicionando como una de las principales herramientas para el beneficio humano en diversas áreas de la vida de los mexicanos.

De acuerdo con el estudio “Our Life with AI” realizado por Ipsos con datos recopilados en 2025, el 66% de los mexicanos ya utiliza los chatbots en su vida cotidiana, esto muestra un crecimiento de 30 puntos en apenas dos años.

La IA impacta el aprendizaje en México

A diferencia de años anteriores en donde la IA se usaba principalmente en México con un fin lúdico (78 %), en la actualidad la IA juega un papel fundamental en el aprendizaje del país. De acuerdo el estudio, el 77 % de los usuarios mexicanos recurre a esta tecnología para profundizar en nuevos conocimientos, esta cifra supera la media mundial del 74 por ciento.

Entre otras tareas comunes que se le da a la IA se encuentran: “encontrar las palabras clave para comunicarse” con el 73 % y “asistir en tareas diarias” con el 59 por ciento.

Te puede interesar: Estas podrían ser las novedades del iPhone 18, según rumores

Mexicanos integran la IA en sus trabajos

La IA no solo ha impactado en el aprendizaje de los mexicanos, también lo ha hecho en sus vidas laborales. De acuerdo al estudio, el 71 % de los mexicanos declara estar abierto a integrar más esta tecnología en su vida; esta cifra demuestra el nivel de confianza que existe en la IA en el país. Cabe destacar que muchas empresas han decidido supervisar el desarrollo de la IA en el beneficio público, con un respaldo del 85 % en México.

Incluso, el 66 % le dan más relevancia a fomentar la implementación de la innovación de la IA en el campo de la ciencia y la medicina, entre otros, que proteger a las industrias a través de la regulación (34 %).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS