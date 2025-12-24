Cómo crear fotos únicas de Navidad con Santa Claus gracias a la IA

Con la llegada de la Navidad, en redes sociales comienzan a circular imágenes creadas con Inteligencia Artificial que capturan el espíritu de la temporada. Entre las más populares destacan escenas con árboles navideños, regalos, galletas de jengibre y, por supuesto, Santa Claus como protagonista.Para que tú también te sumes a esta tendencia, aquí compartimos los prompts que puedes usar en ChatGPT y Gemini para crear tu propia imagen navideña de recuerdo.La palabra “Navidad” proviene del latín nativitas, que significa “nacimiento”. Esta celebración se conmemora desde el siglo IV, cuando la Iglesia Católica adoptó la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, integrando tradiciones romanas y paganas.Con el paso del tiempo, la Navidad se ha convertido en una de las festividades más importantes del año, ya que reúne a las familias alrededor de una cena especial y llena de ilusión a los niños con la llegada de los regalos de Santa Claus.Este personaje se ha vuelto un símbolo global, tanto en el mundo real como en el digital. Cada año inspira stickers de WhatsApp, filtros de TikTok, postales en Instagram y otros recursos creativos que permiten a los usuarios sumarse a la celebración.Gracias a la Inteligencia Artificial, ahora también es posible generar imágenes junto a “Papá Noel”, recreando escenas como si estuvieras en su casa del Polo Norte, acompañado de sus renos o los duendes que ayudan a mover su trineo.Para obtener imágenes originales con Santa Claus, lo primero que necesitas es contar con un prompt, es decir, una instrucción detallada que se le da al modelo de Inteligencia Artificial. Los ejemplos que compartimos a continuación funcionan tanto en ChatGPT como en Gemini.Se recomienda utilizar las aplicaciones oficiales de ambos modelos, ya que suelen ofrecer una mayor velocidad de generación en comparación con el navegador. Además, por seguridad, es aconsejable eliminar las imágenes del historial una vez que hayas terminado de usarlas.Proceso en ChatGPT:Proceso en Gemini:Estos no son los únicos prompts que puedes usar. Puedes dejar volar tu imaginación y describir la escena con todos los detalles que desees. Mientras más específica sea la instrucción, mayor será la precisión del resultado.De esta manera, con ayuda de ChatGPT y Gemini, podrás crear fotos navideñas únicas con Santa Claus, listas para compartir y presumir en tus redes sociales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP