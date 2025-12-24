Cómo crear fotos únicas de Navidad con Santa Claus gracias a la IA

Con la llegada de la Navidad, en redes sociales comienzan a circular imágenes creadas con Inteligencia Artificial que capturan el espíritu de la temporada. Entre las más populares destacan escenas con árboles navideños, regalos, galletas de jengibre y, por supuesto, Santa Claus como protagonista.

Te puede interesar: 3 celulares Samsung con cámara premium pero que serán baratos en 2026

Para que tú también te sumes a esta tendencia, aquí compartimos los prompts que puedes usar en ChatGPT y Gemini para crear tu propia imagen navideña de recuerdo.

¿Por qué Santa Claus es tendencia en los modelos de IA?

La palabra “Navidad” proviene del latín nativitas, que significa “nacimiento”. Esta celebración se conmemora desde el siglo IV, cuando la Iglesia Católica adoptó la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús , integrando tradiciones romanas y paganas.

Con el paso del tiempo, la Navidad se ha convertido en una de las festividades más importantes del año, ya que reúne a las familias alrededor de una cena especial y llena de ilusión a los niños con la llegada de los regalos de Santa Claus.

Este personaje se ha vuelto un símbolo global, tanto en el mundo real como en el digital. Cada año inspira stickers de WhatsApp, filtros de TikTok, postales en Instagram y otros recursos creativos que permiten a los usuarios sumarse a la celebración.

Gracias a la Inteligencia Artificial, ahora también es posible generar imágenes junto a “Papá Noel”, recreando escenas como si estuvieras en su casa del Polo Norte , acompañado de sus renos o los duendes que ayudan a mover su trineo.

¿Cómo hacer fotos con Santa Claus en ChatGPT y Gemini?

Para obtener imágenes originales con Santa Claus , lo primero que necesitas es contar con un prompt, es decir, una instrucción detallada que se le da al modelo de Inteligencia Artificial. Los ejemplos que compartimos a continuación funcionan tanto en ChatGPT como en Gemini.

Se recomienda utilizar las aplicaciones oficiales de ambos modelos, ya que suelen ofrecer una mayor velocidad de generación en comparación con el navegador. Además, por seguridad, es aconsejable eliminar las imágenes del historial una vez que hayas terminado de usarlas.

Proceso en ChatGPT:

Inicia sesión en la app. Usa la herramienta “Adjuntar” para subir tu foto. Escribe cualquiera de los siguientes prompts:

Utiliza mi rostro para generar una fotografía en la que me vea abrazando a Papá Noel, junto a un muñeco de nieve, mientras está nevando.

Usa mi cara para recrear una foto en la que esté posando junto a Santa Claus, donde ambos estemos en su trineo lleno de regalos.

Utiliza mi foto para crear una imagen en la que Santa Claus y yo estemos frente a un árbol navideño con luces de colores.

Proceso en Gemini:

Inicia sesión en la app (no es obligatorio tener cuenta). Agrega tu foto con la herramienta “Subir archivos”. Escribe alguno de estos prompts:

Usa el rostro de mi foto para generar una imagen en la que me vea al lado de Santa Claus sosteniendo un regalo navideño.

Utiliza la cara de esta imagen para crear una foto en la que esté junto a Papá Noel dentro de una snowglobe.

Toma mi foto como referencia para recrear una imagen en la que esté al lado de Santa Claus y uno de sus renos, afuera de una choza navideña.

También puedes leer: Samsung Galaxy S25 Ultra: Este es el verdadero precio del mejor celular del 2025 en Estados Unidos

Estos no son los únicos prompts que puedes usar. Puedes dejar volar tu imaginación y describir la escena con todos los detalles que desees. Mientras más específica sea la instrucción, mayor será la precisión del resultado.

De esta manera, con ayuda de ChatGPT y Gemini, podrás crear fotos navideñas únicas con Santa Claus, listas para compartir y presumir en tus redes sociales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP