Motorola: Así será el nuevo teléfono plegable al 'estilo Fold' que llega en 2026

Motorola se prepara para incursionar en el segmento de los teléfonos plegables tipo “libro”, conocidos como Fold, según lo sugiere un reciente paquete de prensa enviado antes del CES 2026. El material anticipa que la compañía aprovechará su conferencia para presentar un nuevo dispositivo plegable, sumándose así a una tendencia liderada hasta ahora por marcas como Samsung y Google.

Aunque Motorola ya tiene experiencia en el mercado de pantallas flexibles con sus modelos tipo flip y la actual línea Razr, esta posible novedad marcaría un giro estratégico. El formato Fold implicaría apostar por pantallas más grandes y orientadas a la productividad, ampliando su catálogo hacia un terreno distinto al que ha explorado en años recientes.

La invitación al evento incluyó un mensaje en clave que reforzó las especulaciones. Dentro del kit, la prensa especializada encontró una nota con la frase “nos estamos preparando para desplegar nuevas perspectivas en Lenovo Tech World”, acompañada de la fecha 6 de enero de 2026. Dado que Motorola pertenece a Lenovo y ambos comparten este evento en Las Vegas, el indicio apunta directamente a un anuncio relevante de hardware plegable.

El elemento más llamativo del envío fue un objeto con forma de libro de cubierta rígida, que al abrirse lateralmente iluminaba sus páginas en blanco con distintos colores. Este mecanismo, similar al de un Fold tradicional y no al de un Razr vertical, refuerza la idea de que Motorola estaría lista para presentar su primer teléfono plegable tipo libro, destacando la versatilidad y las posibilidades del formato.

Por ahora, la compañía no ha revelado especificaciones ni detalles técnicos, pero la estrategia de comunicación deja claro el rumbo del anuncio. Habrá que esperar a la presentación oficial del 6 de enero para confirmar si Motorola logra competir en el exigente mercado de los híbridos entre smartphone y tablet, en un 2026 que promete iniciar con una fuerte competencia en el terreno de los plegables.

SV