Samsung Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 17: este es el smartphone con la mejor cámara del mercado en 2026

El Samsung Galaxy S26 Ultra llegará al mercado estadounidense en enero del próximo año, mientras que el iPhone 17 Pro Max fue lanzado por Apple el 19 de septiembre, luego de una preventa internacional realizada una semana antes.

Ambos smartphones incorporan mejoras relevantes respecto a sus antecesores, especialmente en el apartado fotográfico, uno de los factores más determinantes para los usuarios. Ante este panorama, surge la pregunta: ¿cuál ofrece la mejor cámara?

Cámara del Samsung Galaxy S26 Ultra

El nuevo buque insignia de Samsung mantiene un diseño similar al del Galaxy S25 Ultra, pero incorpora ajustes en su sistema fotográfico. De acuerdo con la plataforma tecnológica india Smart Prix, el dispositivo contará con un sistema de cámara cuádruple, cuyas especificaciones son:

Cámara trasera principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS).

Sensores adicionales de 50 MP, 8 MP y 2 MP.

Cámara frontal de 13 megapíxeles.

Grabación de video en resolución 4K UHD.

Este conjunto apunta a ofrecer versatilidad fotográfica, alto nivel de detalle y un rendimiento sólido en distintas condiciones de iluminación.

Cámara del iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max integra un sistema de triple cámara trasera, acompañado de mejoras en materiales y disipación térmica. Sus principales características son:

Tres lentes traseros de 48 megapíxeles: principal, ultra gran angular y teleobjetivo.

Zoom óptico de hasta 8 aumentos.

Cámara frontal de 18 megapíxeles.

Grabación de video en 4K a 120 cuadros por segundo, con soporte para Dolby Vision HDR.

Compatibilidad con los estándares ACES de gestión de color y ProRES Raw, orientados a producción audiovisual profesional.

Cubierta trasera de cristal Ceramic Shield y cámara de vapor soldada al chasis para mejorar el rendimiento térmico.

Diferencias entre el Samsung Galaxy S26 Ultra y el iPhone 17 Pro Max

Además del apartado fotográfico, ambos dispositivos presentan diferencias clave en otras especificaciones:

Resolución de pantalla:

Samsung Galaxy S26 Ultra: 1800 x 3440

iPhone 17 Pro Max: 1320 x 2868

Memoria RAM:

Samsung: 16 GB

Apple: 12 GB

Conector:

Samsung: USB tipo C

Apple: sin conector para auriculares

Carga inalámbrica:

Samsung: hasta 35 W

Apple: hasta 25 W

Sensor de huellas dactilares: solo en el modelo de Samsung.

NFC: disponible únicamente en el iPhone 17 Pro Max.

Tanto Samsung como Apple apuestan por estrategias distintas : el Galaxy S26 Ultra prioriza la resolución extrema y la versatilidad fotográfica, mientras que el iPhone 17 Pro Max se enfoca en la calidad de video, el procesamiento de imagen y los estándares profesionales.

La elección de la mejor cámara dependerá, en gran medida, del tipo de usuario y del uso que se le dará al dispositivo.

