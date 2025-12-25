Samsung Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 17: este es el smartphone con la mejor cámara del mercado en 2026

El Samsung Galaxy S26 Ultra llegará al mercado estadounidense en enero del próximo año, mientras que el iPhone 17 Pro Max fue lanzado por Apple el 19 de septiembre, luego de una preventa internacional realizada una semana antes.Ambos smartphones incorporan mejoras relevantes respecto a sus antecesores, especialmente en el apartado fotográfico, uno de los factores más determinantes para los usuarios. Ante este panorama, surge la pregunta: ¿cuál ofrece la mejor cámara?El nuevo buque insignia de Samsung mantiene un diseño similar al del Galaxy S25 Ultra, pero incorpora ajustes en su sistema fotográfico. De acuerdo con la plataforma tecnológica india Smart Prix, el dispositivo contará con un sistema de cámara cuádruple, cuyas especificaciones son:Este conjunto apunta a ofrecer versatilidad fotográfica, alto nivel de detalle y un rendimiento sólido en distintas condiciones de iluminación.El iPhone 17 Pro Max integra un sistema de triple cámara trasera, acompañado de mejoras en materiales y disipación térmica. Sus principales características son:Además del apartado fotográfico, ambos dispositivos presentan diferencias clave en otras especificaciones:Resolución de pantalla:Tanto Samsung como Apple apuestan por estrategias distintas: el Galaxy S26 Ultra prioriza la resolución extrema y la versatilidad fotográfica, mientras que el iPhone 17 Pro Max se enfoca en la calidad de video, el procesamiento de imagen y los estándares profesionales. La elección de la mejor cámara dependerá, en gran medida, del tipo de usuario y del uso que se le dará al dispositivo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS