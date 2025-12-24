3 celulares Samsung con cámara premium pero que serán baratos en 2026

Samsung es una de las mejores marcas a nivel mundial cuyos celulares son reconocidos por tener cámaras de calidad.

Samsung se posiciona como una de las marcas líderes

A pesar de la competencia, Samsung sigue posicionándose como uno de los principales líderes mundiales en el mercado de la tecnología. La marca es reconocida por manejar modelos de celulares con cámaras de gran calidad, ideales para aquellos que son fans de la fotografía.

En 2026 promete un catálogo de modelos que ofrecen calidad, y mejor aún, serán opciones accesibles para las y los consumidores de la marca surcoreana. A continuación, te decimos los celulares Samsung con cámara premium que serán baratos en 2026.

Celulares Samsung baratos en 2026

Samsung Galaxy S24 FE: Su gran rendimiento fotográfico (50 MP principal, buenas herramientas IA) por menos que un S24 clásico. Es una excelente opción si quieres ahorrar dinero.

Samsung Galaxy A56 5G: Cuenta con un sensor de alta resolución, OIS y funciones de noche / IA. Pantalla y batería de gran calidad. Es una buena opción para quienes priorizan la foto y no quieren flagship.

Samsung Galaxy A26 5G: El A26 5G ofrece la mejor cámara posible dentro de la franja baja-media; es ideal para rede y fotos diurnas.

