Samsung Galaxy S25 Ultra: Este es el verdadero precio del mejor celular del 2025 en Estados Unidos

Samsung volvió a colocarse en el centro de la conversación tecnológica con el lanzamiento del Galaxy S25 Ultra, su teléfono más avanzado para 2025 y uno de los dispositivos más esperados del año, el cual fue presentado oficialmente durante el evento Galaxy Unpacked de enero y su venta comenzó en febrero en Estados Unidos tanto en tiendas físicas como en línea.

En su presentación se destacó que el nuevo modelo de Samsung llegaba con mejoras clave en rendimiento, fotografía e inteligencia artificial, pero también con una pregunta central para los consumidores: ¿cuál es su verdadero precio?

En un mercado donde los smartphones de gama premium superan con facilidad la barrera de los mil dólares, el Galaxy S25 Ultra se posiciona como el modelo insignia de Samsung y mantiene una estrategia de precios similar a la de su antecesor, sin embargo, el costo final depende de la capacidad de almacenamiento, las promociones vigentes y el canal de compra.

Precio oficial del Samsung Galaxy S25 Ultra en Estados Unidos

El precio de lista oficial del Samsung Galaxy S25 Ultra en Estados Unidos arranca en las siguientes cifras según la versión que se elija del smartphone:

Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB de almacenamiento: 1,299.99 dólares

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de almacenamiento: 1,419.99 dólares

Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB de almacenamiento: 1,659.99 dólares

Ahora bien, conviene aclarar que el precio inicial del Samsung Galaxy S25 Ultra en Estados Unidos generalmente se presenta antes de impuestos, esto implica que la cifra anunciada en la página oficial de Samsung o en comercios como Best Buy y Amazon no corresponde al total definitivo, ya que al momento de la compra se añaden los gravámenes locales aplicables. Cada entidad del establece su propio impuesto a las ventas, con tasas que varían ampliamente y pueden ir desde el 0% hasta superar el 10%, según la región.

El costo final del equipo no se limita a la cifra anunciada de entrada, sino que surge de añadir impuestos, planes de pago, incentivos por intercambio y eventuales cargos extra. Analizar y contrastar ofertas entre distintos estados, comercios y operadores es clave para conseguir el precio más favorable.

TAMBIÉN LEE: Samsung Galaxy tiene este truco secreto para mejorar la cámara y pocos lo conocen

Qué ofrece el Galaxy S25 Ultra para justificar su precio

El Galaxy S25 Ultra integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, con alta tasa de refresco y brillo optimizado para exteriores. En su interior incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite, diseñado para ofrecer mayor eficiencia energética y un desempeño superior tanto en tareas cotidianas como en juegos y aplicaciones exigentes.

En el apartado fotográfico, el equipo mantiene su cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada de sensores telefoto y ultra gran angular mejorados, así como nuevas funciones de inteligencia artificial enfocadas en edición, estabilización y captura en condiciones de poca luz. Todo ello se complementa con 12 GB de memoria RAM, una batería de 5,000 mAh y compatibilidad con carga rápida y accesorios premium.

ESPECIAL/SAMSUNG

YC