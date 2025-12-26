Así puedes limpiar el teclado de tu computadora con métodos caseros

Hoy en día, la computadora se ha convertido en un elemento indispensable tanto para las actividades laborales y académicas como para el ocio. Sin embargo, el uso frecuente hace que el teclado acumule polvo, migas y residuos de grasa provenientes de las manos, lo que puede afectar no solo su aspecto, sino también su funcionamiento. Aun así, la limpieza de este dispositivo suele dejarse de lado, pese a ser una pieza clave del equipo.

De acuerdo con el sitio oficial de Lenovo, no es necesario invertir grandes cantidades de dinero para mantener el teclado en buenas condiciones. Con materiales básicos que suelen encontrarse en casa, es posible realizar una limpieza segura y efectiva, siempre que se sigan ciertos pasos.

Antes de comenzar cualquier procedimiento, se recomienda apagar la computadora y desconectar el teclado. En el caso de laptops, también es importante asegurarse de que el equipo esté completamente apagado para evitar daños eléctricos.

El primer paso consiste en retirar la suciedad suelta. Para ello, se puede colocar el teclado boca abajo y sacudirlo suavemente sobre un bote de basura, permitiendo que caigan migas y partículas grandes. Posteriormente, el uso de aire comprimido resulta especialmente útil para desalojar el polvo acumulado entre las teclas.

En ausencia de aire comprimido, una brocha de cerdas suaves, como las utilizadas para maquillaje o pintura, puede cumplir la misma función. Los movimientos deben ser delicados para no afectar los mecanismos internos. Para residuos más persistentes, también se puede recurrir a un popote de plástico para soplar aire, colocando un pañuelo en el extremo para evitar humedad.

Las superficies de las teclas deben limpiarse con un paño de microfibra ligeramente humedecido. Para una desinfección más profunda, se recomienda el uso de alcohol isopropílico, ya que se evapora rápidamente y no deja residuos. Es fundamental evitar que el líquido gotee hacia el interior del teclado.

Lee también: Así puedes evitar desperdiciar comida en Navidad según la UNAM

Con el uso diario, las teclas pueden presentar una capa de grasa difícil de retirar solo con agua. En estos casos, una mezcla casera de vinagre blanco y agua en partes iguales puede resultar eficaz. El paño o algodón debe estar apenas humedecido y pasarse con cuidado sobre cada tecla, priorizando las zonas más afectadas.

Para teclados externos o mecánicos, es posible retirar las teclas individualmente y lavarlas con agua tibia y jabón suave, siempre verificando que estén completamente secas antes de colocarlas nuevamente. En espacios reducidos, la combinación de cinta adhesiva y un palillo de dientes permite extraer migas y residuos incrustados, siempre con movimientos cuidadosos.

Finalmente, se recomienda dejar secar el teclado al aire antes de volver a conectarlo. Mantener hábitos preventivos como lavarse las manos con frecuencia y evitar comer frente a la computadora contribuye a prolongar su limpieza y buen funcionamiento.

NA