El cometa 3I/ATLAS se aproxima al Sol y el próximo 29 de octubre de 2025 alcanzará su punto más cercano, situándose a unos 210 millones de kilómetros. Esto ofrecerá a científicos una oportunidad de observar el cuerpo estelar. Sin embargo, el interés científico viene acompañado de las dudas y mitos en torno al cometa.

Dicho cuerpo fue descubierto hace unos meses el pasado 1 de julio de 2025 gracias al sistema de vigilancia ATLAS en Chile. Posteriormente la NASA confirmó su aparición. Hasta el momento, el 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido que atraviesa nuestro sistema solar.

Con respecto a las dimensiones, el cometa cuenta con un núcleo de 5.6 kilómetros de diámetro y una masa estimada en más de 33 mil millones de toneladas, lo que lo coloca como el visitante interestelar más grande y activo conocido hasta ahora. Además, se estima que tenga una edad de 10 mil millones de años.

Hasta el momento, la NASA asegura que 3I/ATLAS no representa ningún peligro para nuestro planeta. Se espera que su trayectoria continúe y cruce la órbita de júpiter en el próximo año.

Es probable que el 29 de octubre de 2025 su posición pueda ser observada a través de telescopios desde la Tierra. Los científicos buscan extraer la información suficiente acerca de potenciales datos astronómicos.

