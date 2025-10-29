Uber se une a NVIDIA, Stellantis y Foxconn para desarrollar taxis sin conductor

El fabricante automovilístico Stellantis, dueño de marcas como Fiat, Peugeot, Dodge y Alfa Romeo, anunció este miércoles una asociación para desarrollar su proyecto de taxis sin conductor con NVIDIA, Foxconn y Uber que debería permitir, después de los test que se van a intensificar en los próximos años, el comienzo de la producción en 2028.

En un comunicado, Stellantis destacó que esta alianza supone "un gran progreso" en su estrategia para la puesta en marcha de los llamados robotaxis después del acuerdo que había anunciado hace una docena de días con Pony.ai.

En este caso, el reparto establecido por los socios prevé que Stellantis se encargue de concebir, desarrollar y producir los vehículos, que se basarán en sus plataformas de furgones ligeros y de STLA Small AV-Ready.

Esos coches integrarán el programa de conducción autónoma y la informática de inteligencia artificial NVIDIA Drive AV, mientras que el grupo chino Foxconn se ocupará del material y de la integración de los sistemas.

Uber, por su parte, aprovechará su experiencia en la gestión de servicios de vehículos con conductor con la incorporación en sus flotas de los de conducción autónoma de Stellantis.

El grupo estadounidense prevé desplegar esos coches autónomos en una serie de ciudades seleccionadas en todo el mundo a partir de 5 mil unidades, aunque las operaciones comenzarán en Estados Unidos.

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, destacó que al asociarse con "líderes de la inteligencia artificial, de la electrónica y de los servicios de movilidad, pretendemos crear una solución evolutiva que ofrezca una movilidad más inteligente, más segura y más eficaz para todos".

El protocolo formalizado entre estos cuatro socios fija un marco de futuros acuerdos sobre el desarrollo tecnológico, la licencia, la producción y el aprovisionamiento de los vehículos.

No obstante, no hay exclusividad, de forma que cada empresa conserva de posibilidad de establecer otras colaboraciones en el campo de la conducción autónoma.