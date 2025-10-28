Cometa 3I/Atlas: Conoce los misterios que aún no tienen explicación

En días recientes, el cometa 3I/ATLAS ha despertado la curiosidad y el interés de miles de personas alrededor del mundo, ya que el misticismo que lo rodea, debido a la poca información disponible sobre él, ha encendido las alertas entre investigadores y científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Según los informes, el cometa fue identificado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el sistema de vigilancia ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), en Chile, aunque desde junio ya se había logrado captar en algunas imágenes.

Sin embargo, poco después, los especialistas detectaron ciertas anomalías que no correspondían al comportamiento de un cometa normal, por lo que rápidamente todos los focos apuntaron directamente al fenómeno para tratar de estudiar y comprender qué estaba pasando.

No obstante, pese a los esfuerzos de la NASA y otros centros espaciales, hasta el momento no se han podido responder algunas de las muchas preguntas que surgieron tras su aparición. Entre los puntos más destacables se encuentran los siguientes hechos:

1. La posición de su cola

A diferencia de los cometas habituales, la cola del 3I/ATLAS, de aproximadamente 6 mil kilómetros de largo, apunta directamente al Sol , un fenómeno conocido como anticola. Si bien ya se ha observado antes, es atípico, ya que el viento solar tiende a empujar el polvo y el gas en dirección opuesta al astro.

2. Su velocidad

Según los datos recolectados por los investigadores, el cometa viaja a más de 220 mil kilómetros por hora , lo que, además de complicar su estudio, lo convierte en el cometa interestelar más veloz jamás registrado.

3. No es de nuestro sistema solar

Las investigaciones determinaron que su formación no comenzó en nuestro sistema solar, sino en uno mucho más lejano, ya que su trayectoria es hiperbólica. Es decir, no gira alrededor del Sol como otros cometas, más bien lo atraviesa a gran velocidad. Según los expertos, esto podría deberse a que fue expulsado por la gravedad de un planeta gigante o por una colisión.

4. Su composición es diferente

Aunque 3I/ATLAS es un cometa activo, su comportamiento difiere del de cometas conocidos: contiene menos agua y su polvo es similar al de meteoritos ricos en carbono , lo que sugiere un origen distinto al del sistema solar. Asimismo, se detectó una aleación de níquel nunca antes vista en la naturaleza, que el cometa emite a razón de unos cuatro gramos por segundo sin presencia de hierro, formando níquel tetracarbonilo, un compuesto que hasta ahora solo se había producido de forma industrial.

5. Es más grande de lo esperado

Se estima que 3I/ATLAS podría ser hasta mil veces más grande que 2I/Borisov y un millón de veces más que ‘Oumuamua. A pesar de ello, se mueve más rápido que ambos, convirtiéndolo en un objeto extraordinario tanto por su tamaño como por su energía cinética.

Según los cálculos, el cometa volverá a ser visible a finales de este mes y en diciembre, de modo que los científicos esperan tener la oportunidad de indagar más a fondo y tratar de responder algunas de las incógnitas que envuelven este fenómeno.

