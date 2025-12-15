La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) c onfirmó que en los próximos años será visible un fenómeno astronómico fascinante e histórico, el cual no solo romperá récords, sino que no volverá a repetirse en cientos de años. Se trata del eclipse solar más largo del siglo, y ya tiene fecha.

Los eclipses solares son eventos naturales extraordinarios que ocurren cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente los rayos del astro y proyectando su sombra sobre el planeta. Durante este fenómeno, algunas regiones experimentan una breve disminución de la luz solar, creando un espectáculo único.

Pero ¿por qué este eclipse es considerado el más largo del siglo? De acuerdo con la NASA, la duración promedio de un eclipse solar total suele ser de entre dos y cuatro minutos. Sin embargo, este evento alcanzará una duración aproximada de 6 minutos y 23 segundos, una cifra poco común y extremadamente difícil de presenciar.

¿Cuándo se verá el eclipse solar más largo del siglo?

Los aficionados a la astronomía deberán esperar un poco más para observar este fenómeno, ya que los científicos han confirmado que el eclipse solar más largo del siglo ocurrirá el 2 de agosto de 2027.

¿Dónde podrá verse el eclipse solar más largo del siglo?

Las mejores zonas para observar el eclipse serán regiones de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Entre los países con mayor visibilidad se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen.

Lamentablemente, en Méxic o y en la mayoría de los países fuera de esta franja el fenómeno no será visible, ni siquiera de manera parcialmente , ya que debido a la diferencia horaria, cuando ocurra el eclipse en estas regiones, en territorio mexicano aún no habrá amanecido.

No obstante, el evento podrá seguirse a través de transmisiones en vivo realizadas por canales y plataformas especializadas , que darán seguimiento puntual al desarrollo del eclipse.

Tipos de eclipses

Los eclipses se dividen en dos grandes categorías: solares y lunares. Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. En cambio, los eclipses solares suceden cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz solar de forma total o parcial.

Eclipses solares

Total: la Luna cubre completamente al Sol.

Parcial: la Luna cubre solo una parte del Sol.

Anular: la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y deja visible un anillo de luz alrededor.

Híbrido: el eclipse cambia de anular a total a lo largo de su trayectoria.

Eclipses lunares

Total: la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra.

Penumbral: la Luna atraviesa la parte más tenue de la sombra terrestre, siendo difícil de percibir.

Parcial: solo una parte de la Luna queda cubierta por la sombra de la Tierra.

