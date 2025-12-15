Lunes, 15 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Supergripe H3N2 vs COVID-19: Estas son las principales diferencias

Ambos virus afectan las vías respiratorias y los síntomas suelen causar confusión

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cuáles son las diferencias entre la influenza A H3N2 y el COVID-19? UNSPLASH / I. QUESADA

Recientemente, la Secretaría de Salud confirmó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), detectó el primer caso de la llamada “supergripe”, es decir, la influenza A H2N2 subclado K, en una persona mexicana.

Con relación a esto, muchas personas se preguntan cuáles son las diferencias entre la “supergripe” y el COVID-19, debido a que sus características y síntomas pueden confundirse. Por ello, a continuación te aclaramos las diferencias entre una y otra.

¿Cuáles son las diferencias entre la influenza A H3N2 y el COVID-19?

Ambos son virus que afectan las vías respiratorias, sin embargo, tienen diferentes características tanto de causas como de sus síntomas.

Supergripe:

Uno de los países que más ha sufrido el impacto de esta enfermedad durante las últimas semanas es España, por ello, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) invitó a los ciudadanos a mantenerse alertas a los siguientes síntomas:

  • Dolores musculares
  • Escalofríos
  • Tos seca
  • Fiebre
  • Dolor de cabeza
  • Dolor de garganta

Los sectores de la población que están en más riesgo son: niños menores de 5 años, adultos de más de 65 años, mujeres embarazadas, personas con condiciones médicas crónicas, como asma, diabetes, enfermedades cardiacas, sistemas inmunes debilitados y condiciones neurológicas.

COVID-19:

Tal vez muchas personas ya están familiarizadas con los síntomas de esta enfermedad, no obstante, aquí los recordamos:

  • Dolores musculares y pesadez en brazos y piernas
  • Fatiga
  • Congestión nasal y estornudos
  • Fiebre
  • Dolor de Cabeza
  • Dolor en los ojos
  • Mareos
  • Tos
  • Opresión en el pecho
  • Dificultad para respirar
  • Voz ronca
  • Entumecimiento y hormigueo
  • Pérdida de apetito
  • Náuseas
  • Vómito
  • Dolor abdominal o diarrea
  • Pérdida o cambio del sentido del gusto u olfato
  • Dificultad para dormir

Las personas que corren mayor riesgo de contagiarse son: adultos mayores, personas con afecciones subyacentes así como las personas no vacunadas.

Las autoridades sanitarias invitan a la población a que, si no pueden determinar la diferencia entre la “sueprgripe” y el COVID-19, acudan al médico para que este defina cuál es la enfermedad que se padece.

AL

Temas

  • Supergripe
  • COVID-19
  • Enfermedades respiratorias

