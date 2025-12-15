Supergripe H3N2 vs COVID-19: Estas son las principales diferencias

Recientemente, la Secretaría de Salud confirmó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), detectó el primer caso de la llamada “supergripe”, es decir, la influenza A H2N2 subclado K, en una persona mexicana.

Con relación a esto, muchas personas se preguntan cuáles son las diferencias entre la “supergripe” y el COVID-19 , debido a que sus características y síntomas pueden confundirse. Por ello, a continuación te aclaramos las diferencias entre una y otra.

¿Cuáles son las diferencias entre la influenza A H3N2 y el COVID-19?

Ambos son virus que afectan las vías respiratorias, sin embargo, tienen diferentes características tanto de causas como de sus síntomas.

Supergripe:

Uno de los países que más ha sufrido el impacto de esta enfermedad durante las últimas semanas es España, por ello, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) invitó a los ciudadanos a mantenerse alertas a los siguientes síntomas:

Dolores musculares

Escalofríos

Tos seca

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Los sectores de la población que están en más riesgo son: niños menores de 5 años, adultos de más de 65 años, mujeres embarazadas, personas con condiciones médicas crónicas, como asma, diabetes, enfermedades cardiacas, sistemas inmunes debilitados y condiciones neurológicas.

COVID-19:

Tal vez muchas personas ya están familiarizadas con los síntomas de esta enfermedad, no obstante, aquí los recordamos:

Dolores musculares y pesadez en brazos y piernas

Fatiga

Congestión nasal y estornudos

Fiebre

Dolor de Cabeza

Dolor en los ojos

Mareos

Tos

Opresión en el pecho

Dificultad para respirar

Voz ronca

Entumecimiento y hormigueo

Pérdida de apetito

Náuseas

Vómito

Dolor abdominal o diarrea

Pérdida o cambio del sentido del gusto u olfato

Dificultad para dormir

Las personas que corren mayor riesgo de contagiarse son: adultos mayores, personas con afecciones subyacentes así como las personas no vacunadas.

Las autoridades sanitarias invitan a la población a que, si no pueden determinar la diferencia entre la “sueprgripe” y el COVID-19, acudan al médico para que este defina cuál es la enfermedad que se padece.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL