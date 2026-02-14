Ciberacoso en México: Así enfrentan los adolescentes el peligro

Navegar en Internet es una herramienta fundamental, pero también puede ser potencialmente peligrosa.

La exposición a riesgos en línea continúa siendo una constante para millones de personas en México. El 68% de los usuarios experimentó al menos un riesgo significativo en internet durante el último año , de acuerdo con la Encuesta Global Anual de Seguridad en Línea 2026 de Microsoft, presentada en el marco del Día del Internet Seguro.

Entre los riesgos más reportados se encuentran el discurso de odio (34%), la violencia gráfica o explícita (32%) y los fraudes y estafas en línea (30%) , estos últimos identificados como la principal preocupación en todos los grupos de edad. Los datos reflejan un escenario en el que la conectividad avanza más rápido que la percepción de seguridad.

¿Cómo viven los adolescentes los riesgos en línea?

En el caso de los adolescentes mexicanos, el ciberacoso sigue siendo un problema relevante: el 26% afirmó haberlo experimentado . Sin embargo, la encuesta también muestra señales de resiliencia y una mayor capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo.

El 74% de los adolescentes que enfrentó algún incidente habló con alguien o realizó un reporte, mientras que el 84% tomó medidas defensivas, como bloquear contactos o cerrar cuentas. Estas cifras apuntan a una mayor conciencia sobre la autoprotección digital desde edades tempranas.

Aun así, persisten áreas de oportunidad. Los adolescentes señalaron que reportarían con mayor frecuencia si existieran opciones anónimas (50%), mayor certeza de que los reportes sean revisados (48%) y herramientas de denuncia más visibles (47%).

Crece adopción de IA generativa en México

La encuesta también documenta el crecimiento en el uso de inteligencia artificial generativa en México. El 36% de las personas encuestadas utiliza estas herramientas de manera semanal o más, especialmente adolescentes y personas con estudios universitarios. Sus usos más comunes incluyen responder preguntas, planear actividades y mejorar la productividad laboral.

No obstante, esta adopción viene acompañada de inquietudes. El 85% de los encuestados expresó preocupación por el impacto de la IA, particularmente en temas como abuso en línea, estafas y desinformación. Solo el 29% considera que puede distinguir de forma confiable entre imágenes reales y aquellas generadas por IA.

A diez años de su creación, la Encuesta Global de Seguridad en Línea de Microsoft confirma una paradoja: las personas se sienten más conectadas y productivas, pero también más vulnerables, por lo que la seguridad digital sigue siendo una tarea compartida entre tecnología, educación y responsabilidad social.

