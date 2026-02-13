Este es el modelo de Samsung que ya no recibirá las actualizaciones

Con la llegada de nuevos dispositivos móviles, los modelos anteriores van quedando obsoletos poco a poco. En este caso hablamos de los celulares de Samsung; la familia Galaxy S21 se despidió de recibir las actualizaciones al sistema operativo, y sus hermanos, Galaxy S22 Ultra, S22 y S22+ son los siguientes.

A través de la página de soporte técnico de actualizaciones de la marca, se confirmaron los dispositivos que han pasado a recibir actualizaciones trimestrales, en vez de mensuales.

En su momento, los Galaxy S22 llegaron al mercado con la promesa de 4 años de actualizaciones garantizadas, es decir, en 2026 ya se cumple ese plazo.

ESPECIAL / SAMSUNG

De la misma manera, la compañía tiene otros planes a futuro, pues durante el próximo 2027, llegará One UI 8.5, y los dispositivos obtendrán su última gran actualización.

¿Los dispositivos dejarán de funcionar?

Es importante aclarar que esto no quiere decir que los Galaxy S22 van a dejar de funcionar de un día para otro, por el contrario, continuarán siendo completamente funcionales, con la desventaja de que dejarán de ser tan seguros.

Lo que muchos usuarios desconocen es que las actualizaciones no son solamente nuevas interfaces y funcionalidades, sino que lo realmente importante es la seguridad de los datos personales. Esto quiere decir que cuando un smartphone deja de actualizarse, este queda vulnerable ante ataques cibernéticos que puedan surgir, luego de su última actualización.

Se invita a los usuarios a que valoren si continuar con su dispositivo, o si prefieren invertir en uno más nuevo, eficiente y seguro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL