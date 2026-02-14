Este 14 de febrero, Día del Amor, es una ocasión perfecta para analizar la seguridad en aplicaciones donde se buscan citas. Hoy, los fraudes se han sofisticado y se puede caer fácilmente en uno de ellos, por eso hay que tomar medidas de seguridad.

Antes, el fraude romántico más común se basó en fotos robadas y perfiles falsos, una práctica conocida como catfishing. Ahora, el escenario es muy distinto. Los estafadores utilizan deepfakes en tiempo real, capaces de parpadear, sonreír y hablar con acentos locales durante una videollamada, lo que reduce drásticamente las sospechas de las víctimas .

“Estamos viendo una transición clara: pasamos de ataques masivos y poco sofisticados a fraudes en apps de citas mucho más profesionales y selectivos”, explica Miguel González, Country Manager de Sumsub en México. “Los estafadores invierten semanas o incluso meses en construir perfiles creíbles, especialmente en apps premium, donde buscan usuarios con mayor poder adquisitivo”.

Este cambio no es menor. De acuerdo con el Reporte de Fraude de Identidad 2025-2026 de Sumsub, el fraude digital en México creció 27% en 2025, y los intentos de fraude mediante deepfakes y videos manipulados se dispararon con un crecimiento interanual de 484%, posicionando al país como uno de los más afectados en Latinoamérica por el uso de identidades sintéticas .

Además, el informe señala que el sector de las citas (dating) presentó una tasa de fraude del 6.3% en 2025 . Esta cifra lo empata con el sector de medios online como las industrias con mayor tasa de fraude, superando significativamente a los servicios financieros (2.7%) y al cripto (2.2%).

“Con la adopción de deepfakes hiperrealistas —que, aunque no son los fraudes más comunes, han aumentado en uso y sus niveles de impacto negativo—, el riesgo de replicar o incluso superar estos niveles de daño financiero se multiplica”, advierte González.

La voz falsa

No solo el rostro puede engañar. Hoy, los estafadores necesitan apenas tres segundos de audio real tomado de redes sociales para clonar una voz con hasta 85% de exactitud , según McAfee.

“En una llamada romántica, la voz es uno de los principales anclajes de confianza”, advierte González. “Cuando esa voz suena familiar y emocionalmente cercana, las barreras de alerta caen por completo. Ahí es donde el fraude se vuelve fatal”.

Evita fraudes en apps de citas

Aunque como usuario no controlas la tecnología interna de una plataforma, sí puedes identificar qué apps están mejor preparadas para protegerte. De acuerdo con Sumsub, las aplicaciones más seguras incorporan al menos cuatro funciones clave:

1. Verificación de identidad , con controles antifalsificación y validación de edad.

2. Prueba de vida (liveness) y coincidencia facial , que aseguran que una persona real está presente.

3. Detección de comportamientos sospechosos , como dispositivos compartidos, IPs irregulares o actividad automatizada.

4. Bloqueo preventivo de cuentas falsas , antes de que puedan contactar a otros usuarios.

¿Qué puedes hacer para no caer en la trampa?

La prevención no depende solo de la tecnología. Estas medidas de seguridad también son clave para protegerte:

• Mantén siempre la posibilidad de que un perfil sea falso.

• Verifica fotos y datos con búsquedas inversas.

• Desconfía de cualquier solicitud de dinero o documentos personales.

• Habla con alguien de confianza antes de tomar decisiones importantes.

• Denuncia perfiles sospechosos directamente en la app.

• Si compartiste datos financieros, contacta de inmediato a tu banco.

“Un estafador romántico experimentado busca aislar emocionalmente a su víctima . Romper ese aislamiento es una de las mejores defensas”, subraya González.

Amor digital, pero con verificación real

Las aplicaciones de citas seguirán creciendo, y con ellas, las amenazas. La diferencia estará en qué plataformas decidan blindar la confianza desde el diseño, y que como usuarios aprendamos a identificar señales de alerta en un entorno cada vez más convincente.

“Los fraudes digitales son cada vez más comunes en plataformas móviles, por lo que la confianza ya no puede basarse solo en lo que vemos o escuchamos”, concluye Miguel González. “Necesitamos sistemas que verifiquen la presencia real de las personas y más en la actualidad, donde incluso el amor puede ser un deepfake”.

Con información de Sumsub

OA