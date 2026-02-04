ChatGPT no funciona; esto se sabe

Este miércoles 4 de enero usuarios de redes sociales informaron fallas en ChatGPT.

De acuerdo a Downdetector, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA), comenzó a tener fallas en las últimas 24 horas, a comparación de volumen típico de notificaciones por hora del día.

Según el sitio, 93 % de los usuarios reportaron fallas en el sitio web de ChatGPT; por otro lado, el 4 % reportaron fallas en la app.

¿Qué hacer si ChatGPT no funciona?

Estos son algunos pasos que puedes seguir cuando ChatGPT no funciona:

Cerrar sesión y volver a iniciar sesión en la página. Comprueba tu conexión a internet. Borre la caché de su navegador. Actualice su navegador. Desactivar las extensiones del navegador. Utiliza otro navegador. Contactar con el servicio de ayuda de ChatGPT Esperar a que ChatGPT resuelva el problema.

¿Por qué ChatGPT no funciona?

Una de las razones por las que ChatGPT no funciona puede ser por fallas en la conexión de internet; la red podría ser débil o inestable, lo que provocaría que la página no funcione como lo habitual. Es importante verificar que la conexión de internet sea estable.

Sí después de revisar la red verificas que el internet es estable, la falla podría ser técnica a causa de caídas del servidor; como sucedió hoy, cuando usuarios de internet reportaron que ChatGPT no funciona.

Esta nota esta sujeta a información actualizada.

