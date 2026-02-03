¿Cuál es el celular OnePlus con la mejor cámara en 2026?

En 2026, la calidad de la cámara se ha consolidado como uno de los factores más importantes al elegir un nuevo celular. Esto se debe a que las fotografías, los videos y el contenido visual en general se han convertido en una de las principales formas de comunicación en la sociedad actual. Compartir momentos, experiencias y perspectivas a través de imágenes ya no es solo una opción, sino una necesidad cada vez más presente, lo que ha impulsado a las compañías tecnológicas a desarrollar cámaras más avanzadas y accesibles con cada nueva generación de dispositivos.

Tal es el caso de OnePlus, una compañía china creadora de productos electrónicos que año con año busca abrirse paso en el mercado de la telefonía móvil con mejoras y características que posicionan a sus dispositivos muy cerca de otros equipos altamente reconocidos dentro de la gama alta.

Entre sus lanzamientos más relevantes, el año pasado llegó al mercado el OnePlus 13, un celular de alto rendimiento que destaca por ofrecer una de las cámaras para selfies mejor diseñadas de los últimos años , manteniéndose como un modelo del que aún se habla a meses de su presentación oficial.

Características del OnePlus 13

Con un peso de 213 gramos, el OnePlus 13 no se considera un celular ligero; sin embargo, este detalle se compensa con su potente rendimiento. El dispositivo o pera con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite y una GPU Adreno 830, combinación que permite disfrutar largas horas de entretenimiento y uso intensivo sin afectar el desempeño del sistema.

El equipo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.82 pulgadas con resolución 3,168 x 1,440 Quad HD+, tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, compatibilidad con HDR de 10 bits y Dolby Vision. Además, ofrece un brillo máximo de 4,500 nits, lo que facilita su uso incluso bajo la luz directa del sol. En cuanto a batería, integra una capacidad de 6,000 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

Uno de los apartados más llamativos del dispositivo es su sistema fotográfico. El OnePlus 13 cuenta con un módulo de cámaras traseras compuesto por un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.6 y tecnología LYT-808, un lente ultra gran angular de 50 MP con apertura f/2.0 y un teleobjetivo de 50 MP con estabilización óptica y distancia focal de 73 mm.

Por su parte, la cámara frontal es de 32 MP con apertura f/2.4 y un ángulo de visión de 90 grados, lo que la convierte en una de las mejores opciones del mercado para capturar selfies con gran nivel de detalle.

En cuanto a su diseño, el OnePlus 13 apuesta por un estilo sencillo y neutro, ideal para quienes buscan un dispositivo elegante sin resultar demasiado llamativo.

¿Cuánto cuesta el OnePlus 13 en México?

El precio de lanzamiento del OnePlus 13 inició en 23 mil 999 pesos ; sin embargo, actualmente es posible encontrarlo en diferentes tiendas y plataformas digitales en un rango que va desde los 20 mil 999 hasta los 24 mil 399 pesos, dependiendo del proveedor y la capacidad de almacenamiento elegida.

Con esto, el OnePlus 13 se posiciona como una opción sólida dentro del mercado de los smartphones, especialmente para quienes buscan un equilibrio entre potencia, calidad visual y rendimiento fotográfico.

