Samsung Galaxy S26 Ultra: Fecha de lanzamiento, características y precio en México

Samsung se ha posicionado como una de las empresas más fuertes y confiables del mercado, que con cada lanzamiento demuestra no solo su capacidad de diseño y resistencia, sino también la durabilidad y calidad con la que elabora sus dispositivos, logrando destacar entre otros modelos similares o incluso de gama más alta.

Gracias a este esfuerzo, cada anuncio de un nuevo celular llama la atención de los compradores, quienes año con año esperan conocer los nuevos avances tecnológicos que la compañía surcoreana ha logrado desarrollar. Por ello, la noticia del ampliamiento de la familia Galaxy con la llegada del inédito Samsung Galaxy S26 Ultra ha acaparado las miradas, con suposiciones de que será uno de los modelos más exitosos de 2026.

Te puede interesar: Revelan la innovación más impactante del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra

Pese a que aún no se ha dado una presentación oficial, el Galaxy S26 Ultra se perfila como uno de los equipos más completos y ambiciosos que se podrán ver este año , ya que, según supuestas filtraciones y testimonios de especialistas, este dispositivo podría ser altamente revolucionario y llegaría para destronar a celulares como el iPhone 17.

¿Cuándo se podrá comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra?

Aunque aún no existe una fecha confirmada, se espera que Samsung presente el Galaxy S26 Ultra a finales de febrero de 2026 , durante uno de sus tradicionales eventos Galaxy Unpacked.

Posteriormente, su llegada al mercado mexicano podría darse a inicios de marzo , dependiendo de la disponibilidad y distribución oficial.

¿Cuánto costará el Samsung Galaxy S26 Ultra?

De acuerdo con estimaciones preliminares, el precio del nuevo integrante de la familia Galaxy rondaría los 1,299 dólares. En México, su costo podría ubicarse entre los 23 mil y 26 mil pesos, dependiendo de la versión, capacidad de almacenamiento y configuraciones disponibles.

¿Qué se puede esperar del Samsung Galaxy S26 Ultra?

Las filtraciones apuntan a que uno de sus principales atractivos sería su cámara principal de hasta 200 megapíxeles, acompañada de funciones avanzadas como zoom óptico mejorado , fotografía nocturna optimizada y controles profesionales de imagen.

También se espera que su pantalla marque una diferencia significativa, integrando un panel Dynamic AMOLED 2X de aproximadamente 6.9 pulgadas, con mayor brillo y una experiencia visual superior, especialmente para quienes consumen contenido multimedia.

En cuanto al rendimiento, el dispositivo podría incorporar el Snapdragon 8 Elite Gen 5, junto con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno , además de una batería de mayor capacidad y un sistema de carga rápida más veloz.

Cabe destacar que toda esta información se basa en filtraciones y especulaciones, por lo que aún no ha sido confirmada de manera oficial por Samsung.

Aunque el Samsung Galaxy S26 Ultra aún no ha sido presentado oficialmente, las filtraciones y estimaciones apuntan a que se trataría de uno de los dispositivos más avanzados del mercado en 2026. De confirmarse estas características, Samsung podría consolidar su liderazgo en la gama alta y ofrecer un smartphone capaz de competir, e incluso superar, a otros modelos insignia. Por ahora, habrá que esperar a que la marca revele los detalles oficiales para conocer si las expectativas se cumplen.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP