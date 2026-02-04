Así será la cámara del Samsung Galaxy S26 Ultra (VIDEO)

Samsung, una de las marcas de tecnología más reconocidas a nivel mundial, no deja de sorprender.

Recientemente, la marca surcoreana ha revelado cómo sería la calidad de la cámara y video del nuevo Samsung S26 Ultra.

Lee también: Revelan la innovación más impactante del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra

¿Cómo será la cámara del Samsung S26 Ultra?

De acuerdo a los videos compartidos por la compañía, el Samsung S26 Ultra se caracterizará por su capacidad de amplitud en las tomas, será más allá del 5x o 10x habitual, un guiño claro a un salto que alcance nitidez a larga distancia.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Otra característica relevante es la línea Nightography que Samsung busca desde hace varias generaciones. En el video se muestra como ahora regresa con mayor protagonismo para la gama Samsung Galaxy S26.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

En pocas palabras, el vídeo nocturno del Samsung S26 Ultra será una de las prioridades de esta generación. Asimismo, la identidad AI será un factor clave para el nuevo modelo.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Cuántos megapíxeles tiene el Samsung S26 Ultra?

Se espera que el Galaxy S26 Ultra mantenga el teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 5x, pero con una apertura más amplia; esto quiere decir, más entrada de luz, menos ruido de interiores y de noche, y retrato 5x con un desenfoque más natural.

Por otro lado, cabe recordar que, como se informó en este medio, esta nueva generación de celulares también incluirá una nueva pantalla de privacidad, que proporcionara más seguridad y discreción.

¿Cuándo saldrá el Galaxy S26 Ultra?

De acuerdo al anuncio global, todo apunta a que el Samsung Galaxy S26 Ultra saldrá el 25 de febrero, y hay grandes posibilidades que el evento de presentación se lleve a cabo en San Francisco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS