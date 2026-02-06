Eclipse solar anular 2026 no podrá ser visto en México, pero sí en estos países de Latinoamérica cómo un 'anillo de fuego' que iluminará el cielo

El espacio, el cielo y los fenómenos naturales que se manifiestan sobre él son algunos de los temas que continúan impactando y maravillando a los seres humanos, sin importar cuántas veces se observen . Uno de los eventos más fascinantes son los eclipses, ya que, aunque pueden considerarse relativamente comunes, siguen siendo sucesos impresionantes y enigmáticos que captan la atención de miles de personas en todo el mundo.

Este mes de febrero quedará marcado como uno de los más especiales de 2026, pues será escenario de un eclipse solar particularmente llamativo que podrá observarse desde distintos puntos del planeta.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el próximo 17 de febrero el cielo se oscurecerá de manera parcial durante algunos minutos debido a la presencia de un eclipse solar anular, también conocido como el “Anillo de Fuego”.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Según National Geographic, este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra mientras se encuentra en el punto más lejano de su órbita. Como resultado, la Luna se percibe más pequeña y no logra cubrir por completo al Sol, dejando visible un aro de luz a su alrededor, fenómeno que da origen al nombre de anillo de fuego.

¿Dónde y a qué hora se verá el próximo eclipse solar anular de 2026?

De acuerdo con Star Walk, portal especializado en astronomía, el eclipse parcial comenzará alrededor de las 9:56 GMT, lo que equivale a las 3:56 de la madrugada en el centro de México. Más tarde, la fase de anularidad iniciará a las 11:42 GMT, es decir, a las 5:42 horas en México.

El punto máximo del fenómeno se registrará aproximadamente a las 12:12 GMT, mientras que la fase anular concluirá a las 12:41 GMT. El eclipse finalizará por completo alrededor de las 14:27 GMT, con una duración total cercana a cuatro horas.

Es importante considerar que estos horarios corresponden a estimaciones generales y pueden variar dependiendo de la ubicación exacta desde la que se observe el evento.

No obstante, la visibilidad del eclipse será limitada, ya que su fase anular completa solo podrá apreciarse en el extremo sur del planeta , siendo la Antártida el único lugar donde se observará en su totalidad.

Aun así, algunos países tendrán la oportunidad de presenciarlo de forma parcial, entre ellos Argentina y Chile en América Latina, así como Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabue en África.

Otros territorios como Mauricio, Sudáfrica, Esuatini (Suazilandia), Mayotte, Malaui y Zambia también podrán observar el fenómeno de manera parcial.

Para quienes no se encuentren en las zonas de visibilidad, el eclipse será transmitido en vivo a través de diversos canales especializados en YouTube y otras redes sociales , permitiendo que personas de todo el mundo sigan este evento astronómico.

