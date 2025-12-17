Alesana anuncia fecha en Guadalajara para febrero

La banda estadounidense Alesana, formada en 2004 y reconocida dentro de la escena post-hardcore y metalcore, confirmó un concierto en Guadalajara programado para el 19 de febrero a las 21:00 horas en el Teatro Estudio Cavaret. Los boletos, con un precio de 900 pesos, están disponibles en Boletomóvil y taquillas del Auditorio TELMEX sin cargos por servicio.

Originaria de Raleigh, Carolina del Norte, Alesana ha desarrollado su carrera desde principios de los años 2000, consolidándose con un estilo que combina voces limpias y guturales, estructuras narrativas en sus álbumes y una estética asociada al post-hardcore. Su nombre proviene de una calle llamada Aliceanna Street, ubicada en Baltimore, ciudad donde algunos de sus integrantes ensayaban antes de formar la agrupación.

La formación actual del grupo incluye a Dennis Lee (voz), Shawn Milke (voz principal, guitarra y piano), Patrick Thompson (guitarra), Shane Crump (bajo) y Jeremy Bryan (batería), aunque a lo largo de su trayectoria han pasado otros músicos por sus filas.

Desde su debut con el EP Try This With Your Eyes Closed en 2005 y el álbum On Frail Wings of Vanity and Wax en 2006, Alesana ha mantenido una presencia activa en el circuito internacional de conciertos. Su catálogo incluye títulos como Where Myth Fades to Legend (2008), The Emptiness (2010) y A Place Where the Sun Is Silent (2011), trabajos que integran referencias literarias y temas conceptuales ligados a relatos clásicos o propias narrativas del grupo.

La banda ha participado en festivales y giras que los han llevado a distintos países, y su propuesta ha sido incluida en eventos como el Warped Tour y otros encuentros del género, lo que ha ampliado su base de seguidores fuera de Estados Unidos.

El concierto de Guadalajara forma parte de una serie de presentaciones en América Latina entre las que se encuentran su presentaciones el 17 de febrero en Monterrey y el 20 en CDMX.

