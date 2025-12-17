Premios Oscar: ¿A partir de cuándo se podrán ver en YouTube?

Muy pronto la ceremonia de los premios Óscar podrá verse de forma gratuita y a nivel global a través de YouTube, como resultado de un acuerdo entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma digital. El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años.

¿A partir de cuándo se podrán ver los Premios Oscar en YouTube?

La alianza comenzará con la edición número 101 de los premios, prevista para 2029, y se extenderá hasta 2033, de acuerdo con lo informado por la Academia en un comunicado. Esto marcará el cierre de una etapa para la cadena ABC, que transmitirá la gala por última vez en la edición de 2028, luego de haberlo hecho de manera ininterrumpida desde 1976.

Y no solo será la ceremonia de los Óscar, sino todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado.

Así como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts.

lDe esta manera, la audiencia potencia de los Óscar será de 2.000 millones de personas, que son las que tienen acceso a YouTube, lo que hará que los premios sean más accesibles para una creciente audiencia global, que además dispondrá de subtítulos y pistas de audio en varios idiomas.

Además, la iniciativa Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, así como a los elementos digitalizados de la Colección de la Academia, la mayor de tema cinematográfico del mundo, con más de 52 millones de piezas.

"Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia", señalaron en el comunicado la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

Mientras que el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó que los Óscar "son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística".

