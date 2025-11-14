Caída masiva de Bait por segundo día consecutivo; ¿que pasó hoy?

Los clientes de la compañía de telefonía reportaron este viernes a través de redes sociales, la caída del servicio, comentan que ya es el segundo día seguido de fallas del operador móvil virtual Bait y otras corporaciones que utilizan la red de Atlán Redes.

Al rededor del medio día los reportes alcanzaban un pico de más de 100 informes correspondientes a las fallas del servicio. Los usuarios utilizaban el portal para reporte de fallas Downdetector.

¿Cuál era el problema reportado?

Con 88% de los reportes de usuarios, el problema más notorio era la falta de señal, seguido por fallas con la conexión a internet móvil y de telefonía.

vista de las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas. ESPECIAL

La mayoría de los informes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país:

Ciudad de México

Monterrey

León

Guadalajara

Toluca

Merida

León

Puebla

¿Qué pasó con el servicio de Bait?

Hasta el momento, ni Bait ni Altán Redes, la empresa mexicana responsable de diseñar, desplegar, operar y comercializar la Red de Todos, han informado sobre la causa de las fallas reportadas por los usuarios.

Recientemente, la UNAM alerto sobre posibles afectaciones a los sistemas de telecomunicaciones a raíz de una reciente tormenta solar, el evento tuvo lugar hace un par de días y se esperaba que el impacto de las partículas cargadas contra la tierra provocara afecciones de esta índole. Es posible que las fallas fueran una consecuencia de la intensa actividad solar, aunque de momento la empresa no se ha pronunciado.

La Red de Todos inició operaciones comerciales en marzo de 2018 mediante la celebración de su primer contrato para la prestación de servicios mayoristas de telecomunicaciones. Cuenta con cobertura en todo México, centros de distribución a lo largo del país y ofrece distintos planes para empresas, negocios, familias e individuos.

Desde entonces, Altán Redes ha firmado 38 contratos con más de 29 clientes, entre ellos Bait, que actualmente es el OMV con la mayor cantidad de suscriptores en México.

TG