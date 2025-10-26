Domingo, 26 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología | Halloween

Activa el "modo Halloween" en Alexa con estos comandos

La asistente virtual de Amazon, cuenta con varias funcionalidades, una de ellas es el "modo Halloween", que la convierte en narradora de historias y leyendas de terror

Por: SUN .

Con estos modos, Alexa se suma a la celebración de Halloween, ofreciendo una experiencia aterradora y emocionante para los fanáticos del miedo. X / @AmazonAlexa / EL INFORMADOR / ARCHIVO

Con estos modos, Alexa se suma a la celebración de Halloween, ofreciendo una experiencia aterradora y emocionante para los fanáticos del miedo. X / @AmazonAlexa / EL INFORMADOR / ARCHIVO

Está por comenzar la semana final del mes de octubre y con ella, llegan los días más tétricos del año. La Noche de Brujas llegará el próximo viernes y Amazon, a través de la asistente Alexa, ya se prepara para esta celebración con una función disponible para sus usuarios: "modo Halloween".  

A través de esta función ya disponible en Alexa, la asistente se convertirá en una narradora de historias y leyendas de terror, una tarea muy propicia para estos días donde el terror y el entretenimiento se unen en todas las plataformas.

Lee también: Teatro Galerías te invita a celebrar noches macabras con estas funciones 

¿Cómo activar el modo Halloween de Alexa?

En esta temporada puedes divertirte con Alexa, la cual se adapta a las fiestas que llegarán en los próximos días. Su "modo Halloween" es ideal para celebrar la Noche de Brujas con tus amigos y familiares.

Cuando dices "Alexa, activa el modo Halloween", el asistente reproducirá canciones típicas y si las luces inteligentes de tu casa están conectadas a Alexa, estas se activarán en rojo, naranja o morado. De hecho, también puede contarte historias de terror para esparcir el miedo en tu fiesta.

Por otro lado, también puedes pedirle a Alexa recomendaciones de películas de terror para maratonear en casa.

Te recomendamos: Teatro Experimental: Cartelera de eventos del 22 al 26 de octubre 

Otros comandos en Alexa para Halloween 

Alexa cuenta con otros modos que puedes poner a prueba para disfrutar la temporada más escalofriante.

  • Modo bruja: Alexa adopta la voz y actitud de una hechicera, lanzando un hechizo mágico.
  • "Alexa, mi casa me da miedo": la asistente te sorprenderá con un susto para hacerte reír.
  • "Alexa, abre casa embrujada": un juego de audio interactivo donde Alexa te guía por un recorrido fantasmal.
  • "Alexa, cuéntame una historia de terror": desde La Llorona hasta El Jinete sin Cabeza, Alexa narrará leyendas clásicas del miedo.
  • "Alexa, asústame": prepárate para escuchar su risa siniestra y estremecedora.

Te puede interesar: SRE rechaza procedimiento internacional sobre la desaparición forzada 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones