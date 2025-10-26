Está por comenzar la semana final del mes de octubre y con ella, llegan los días más tétricos del año. La Noche de Brujas llegará el próximo viernes y Amazon, a través de la asistente Alexa, ya se prepara para esta celebración con una función disponible para sus usuarios: "modo Halloween". A través de esta función ya disponible en Alexa, la asistente se convertirá en una narradora de historias y leyendas de terror, una tarea muy propicia para estos días donde el terror y el entretenimiento se unen en todas las plataformas.En esta temporada puedes divertirte con Alexa, la cual se adapta a las fiestas que llegarán en los próximos días. Su "modo Halloween" es ideal para celebrar la Noche de Brujas con tus amigos y familiares.Cuando dices "Alexa, activa el modo Halloween", el asistente reproducirá canciones típicas y si las luces inteligentes de tu casa están conectadas a Alexa, estas se activarán en rojo, naranja o morado. De hecho, también puede contarte historias de terror para esparcir el miedo en tu fiesta.Por otro lado, también puedes pedirle a Alexa recomendaciones de películas de terror para maratonear en casa.Alexa cuenta con otros modos que puedes poner a prueba para disfrutar la temporada más escalofriante.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF