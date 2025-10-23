El Teatro Galerías es un recinto teatral donde se exhiben musicales, conciertos y puestas en escena locales, nacionales e internacionales.

A principios de los años 90, el empresario Arturo Méndez Valencia comenzó el proyecto al tener la percepción de la carencia de recintos en la ciudad para otro tipo de entretenimiento y recreación que contara con los requerimientos técnicos y escénicos que exigía un montaje actual.

En estas fechas de finales de octubre y principios de noviembre, donde se acerca la noche de Halloween y el Día de Muertos, el Teatro Galerías ha preparado funciones y espectáculos con una temática macabra, atractiva para las personas interesadas en las expresiones artísticas sombrías y espeluznantes.

Cartelera Teatro Galerías del 29 de octubre al 1 de noviembre

A continuación, te compartimos los eventos que se presentarán en el recinto cultural ubicado en avenida Lapizlázuli 3445, colonia Victoria, en Zapopan.

El extraño mundo de Jack. Orquesta sinfónica

Proyección de la película con orquesta en vivo.

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Horario: 18:00 y 20:00 horas

Boletos

Ubicaciones | Costo

Luneta Alta | 500 pesos

Luneta Media | 650 pesos

VIP | 800 pesos

Localidades del recinto. ESPECIAL / Teatro Galerías

El Sótano

Sinopsis : "El Sótano" es la primera obra de terror japonés que conjunta el arte del teatro tradicional con la tecnología de proyecciones holográficas y videomapping. El texto está basado en la obra de Koji Suzuki ganador de premios por sus novelas y las cuales fueron llevadas al pantalla grande como "El Aro" y "Dark Water".

Fecha: Jueves 30 de octubre

Horario: 19:00 y 21:30 horas

Boletos

Ubicaciones | Costo

Luneta Alta | 350 pesos

Luneta Media | 450 pesos

Preferente | 550 pesos

VIP | 650 pesos

Localidades del recinto. ESPECIAL / Teatro Galerías

Trainspotting

Sinopsis : Vive la angustia, el caos, y el poder que se desatan. ¿Elegirás la vida o dejarás que te consuma el abismo? Trainspotting llega a Guadalajara en su forma más cruda y visceral, en esta experiencia teatral inmersiva. Tú decides si serás testigo, participante y quizás... víctima. Cada elección afecta el caos a tu alrededor, y te arrastran a un mundo de excesos y consecuencias. ¿Tienes lo necesario para sobrevivir a lo que has elegido? ¡Sumérgete en lo incontrolable! ¿Estás listo para cruzar la línea?

Fecha: Viernes 31 de octubre

Horario: 20:00 horas

Boletos

Ubicaciones | Costo

Luneta Alta | 350 pesos

Luneta Media | 450 pesos

Preferente | 600 pesos

VIP | 700 pesos

La Naranja Mecánica

Sinopsis : ¿Estás preparado para la violencia, el caos y la redención? Sumérgete en el mundo retorcido de "La Naranja Mecánica", un viaje de ultraviolencia y control mental que llega por primera vez a Guadalajara. En esta versión inmersiva visceral, no solo observarás... ¡Serás parte del experimento! Pero... ¿Podrás mantener tu libertad mental? Vive la distopía, siente la manipulación. ¡Te llevará al límite! ¿Estás listo para el experimento?

Fecha: Sábado 1 de noviembre

Horario: 20:30 horas

Boletos

Ubicaciones | Costo

Luneta Alta | 350 pesos

Luneta Media | 450 pesos

Preferente | 600 pesos

VIP | 800 pesos

¡Atrévete a presenciar estos tétricos espectáculos!

