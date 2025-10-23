Jueves, 23 de Octubre 2025

Teatro Galerías te invita a celebrar noches macabras con estas funciones

El recinto teatral se viste de velo negro con puestas en escena inquietantes y macabras, adecuadas para estas fechas cercanas al 31 de octubre y el Día de Muertos

Por: Fabián Flores

Te compartimos los eventos que se presentarán en el recinto cultural ubicado en avenida Lapizlázuli 3445, colonia Victoria, en Zapopan. FB / Teatro Galerías

El Teatro Galerías es un recinto teatral donde se exhiben musicales, conciertos y puestas en escena locales, nacionales e internacionales.

A principios de los años 90, el empresario Arturo Méndez Valencia comenzó el proyecto al tener la percepción de la carencia de recintos en la ciudad para otro tipo de entretenimiento y recreación que contara con los requerimientos técnicos y escénicos que exigía un montaje actual.

En estas fechas de finales de octubre y principios de noviembre, donde se acerca la noche de Halloween y el Día de Muertos, el Teatro Galerías ha preparado funciones y espectáculos con una temática macabra, atractiva para las personas interesadas en las expresiones artísticas sombrías y espeluznantes.

Cartelera Teatro Galerías del 29 de octubre al 1 de noviembre

A continuación, te compartimos los eventos que se presentarán en el recinto cultural ubicado en avenida Lapizlázuli 3445, colonia Victoria, en Zapopan.

El extraño mundo de Jack. Orquesta sinfónica

Proyección de la película con orquesta en vivo.

Fecha: Miércoles 29 de octubre 
Horario: 18:00 y 20:00 horas

Boletos

Ubicaciones | Costo
Luneta Alta | 500 pesos
Luneta Media | 650 pesos
VIP  |  800 pesos

Localidades del recinto. ESPECIAL / Teatro Galerías
El Sótano

Sinopsis: "El Sótano" es la primera obra de terror japonés que conjunta el arte del teatro tradicional con la tecnología de proyecciones holográficas y videomapping. El texto está basado en la obra de Koji Suzuki ganador de premios por sus novelas y las cuales fueron llevadas al pantalla grande como "El Aro" y "Dark Water".

Fecha: Jueves 30 de octubre 
Horario: 19:00 y 21:30 horas

Boletos

Ubicaciones | Costo
Luneta Alta | 350 pesos
Luneta Media | 450 pesos
Preferente | 550 pesos
VIP  |  650 pesos

 Localidades del recinto. ESPECIAL / Teatro Galerías
Trainspotting

Sinopsis: Vive la angustia, el caos, y el poder que se desatan. ¿Elegirás la vida o dejarás que te consuma el abismo? Trainspotting llega a Guadalajara en su forma más cruda y visceral, en esta experiencia teatral inmersiva. Tú decides si serás testigo, participante y quizás... víctima. Cada elección afecta el caos a tu alrededor, y te arrastran a un mundo de excesos y consecuencias. ¿Tienes lo necesario para sobrevivir a lo que has elegido? ¡Sumérgete en lo incontrolable! ¿Estás listo para cruzar la línea?

Fecha: Viernes 31 de octubre 
Horario: 20:00 horas

Boletos

Ubicaciones | Costo
Luneta Alta | 350 pesos
Luneta Media | 450 pesos
Preferente | 600 pesos
VIP  |  700 pesos

La Naranja Mecánica

Sinopsis: ¿Estás preparado para la violencia, el caos y la redención? Sumérgete en el mundo retorcido de "La Naranja Mecánica", un viaje de ultraviolencia y control mental que llega por primera vez a Guadalajara. En esta versión inmersiva visceral, no solo observarás... ¡Serás parte del experimento! Pero... ¿Podrás mantener tu libertad mental? Vive la distopía, siente la manipulación. ¡Te llevará al límite! ¿Estás listo para el experimento?

Fecha: Sábado 1 de noviembre  
Horario: 20:30 horas

Boletos

Ubicaciones | Costo
Luneta Alta | 350 pesos
Luneta Media | 450 pesos
Preferente | 600 pesos
VIP  |  800 pesos

¡Atrévete a presenciar estos tétricos espectáculos!

