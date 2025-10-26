La asistente virtual de Amazon, Alexa, no solo sirve para reproducir música o controlar luces inteligentes; también puede convertirse en una herramienta útil para reforzar la seguridad del hogar cuando estás fuera. Gracias a las funciones integradas en la aplicación Alexa y a los dispositivos Echo, es posible simular presencia, detectar movimientos y recibir alertas en tiempo real.Amazon ofrece una función llamada Alexa Guard, disponible en México bajo el nombre Modo Guardia o “Fuera de casa”. Esta opción convierte a tu dispositivo Echo en un sistema de vigilancia básico. Cuando activas el modo guardia, Alexa puede:Si tienes cámaras o sensores compatibles (como los de Ring o Blink), Alexa puede integrarlos para darte una cobertura más completa.Otra forma de utilizar Alexa como sistema preventivo es mediante rutinas automatizadas. Puedes programar acciones que se activen al salir de casa o cuando detecte movimiento.Ejemplos de rutinas útiles:Cómo hacerlo:Alexa puede conectarse con una amplia variedad de dispositivos inteligentes:Esta compatibilidad permite crear un ecosistema de seguridad en el que todo se controla por voz o desde la aplicación móvil. Además, si tienes un Echo Show, podrás ver en pantalla las cámaras en tiempo real con solo decir: “Alexa, muéstrame la cámara del patio”.Cuando activas el modo guardia o alguna rutina de seguridad, Alexa te notificará por medio de la aplicación cada vez que detecte algo inusual. También puedes revisar los historiales de eventos y, si tienes cámaras, acceder al video desde el teléfono, sin importar dónde te encuentres.BB