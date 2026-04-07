Los amantes de la astronomía tendrán la oportunidad de disfrutar de las espectaculares imágenes que da el movimiento planetario en el universo. La alineación planetaria, un fenómeno especial, será visible en diversas regiones de México, pendiente de las condiciones atmosféricas presentes. En esta nota te informamos todo lo que debes saber acerca de esta situación.

¿Qué es una alineación planetaria y por qué ocurre este fenómeno?

En el fascinante mundo de la astronomía, una alineación planetaria es uno de los muchos eventos visuales impactantes que los habitantes de la Tierra podemos presenciar. Ocurre cuando varios planetas de nuestro Sistema Solar parecen agruparse en una misma región del cielo nocturno, creando una hermosa ilusión óptica desde la perspectiva terrestre.

Aunque los astros no forman una línea recta perfecta en el vasto espacio exterior, su posición a lo largo de la eclíptica (la trayectoria aparente del Sol en el cielo) nos permite verlos juntos. Este mes de abril de 2026, seremos testigos de un "desfile de planetas" que que podrán observar millones de observadores, si están atentos.

De acuerdo con los expertos de la reconocida aplicación astronómica Star Walk, estos eventos no ocurren todos los días y requieren de una sincronía orbital específica. La NASA también ha señalado en diversas ocasiones que, aunque no son extremadamente raros, siempre vale la pena aprovechar las condiciones óptimas para admirar la danza de los cuerpos celestes.

¿Cuándo y a qué hora ver la alineación planetaria en México?

La fecha clave que debes marcar de inmediato en tu calendario es el sábado 18 de abril de 2026. Durante esta madrugada, la alineación alcanzará su punto máximo de visibilidad, ofreciendo un espectáculo natural inigualable para quienes estén dispuestos a madrugar y mirar fijamente hacia el horizonte oriental.

Si te encuentras en México o en cualquier otra región ubicada en el hemisferio norte, la ventana ideal de observación será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer. Es crucial estar muy atento al reloj, ya que el intenso brillo del Sol naciente ocultará rápidamente a los astros más tenues del firmamento.

Cabe destacar que este fenómeno astronómico no se limita exclusivamente a un solo día de observación. Los entusiastas más dedicados podrán notar cómo los planetas comienzan a acercarse visualmente desde varias mañanas previas al 18 de abril, prolongando así la gran oportunidad de disfrutar este evento en caso de que se asomen cielos poco nublados.

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Los protagonistas del cielo: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno

En esta ocasión tan especial, el desfile cósmico estará encabezado por cuatro fascinantes mundos de nuestro vecindario estelar: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Cada uno de estos planetas aportará su propio brillo y tonalidad al firmamento, creando una composición visual que deleitará tanto a los fotógrafos como a los aficionados a la ciencia.

Para la inmensa alegría de muchos curiosos, Mercurio, Marte y el anillado Saturno serán perfectamente visibles a simple vista. Sus destellos característicos destacarán en la profunda oscuridad previa al alba, permitiendo que cualquier persona con un cielo despejado pueda identificarlos sin la estricta necesidad de contar con equipo especializado.

Sin embargo, el gigante helado Neptuno será el gran reto astronómico de la jornada matutina. Debido a su inmensa distancia de la Tierra y su bajísima magnitud visual, será absolutamente indispensable utilizar binoculares de buena calidad o un telescopio aficionado para poder distinguirlo sutilmente entre el resplandor del amanecer.

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Tips rápidos para disfrutar al máximo este evento astronómico

Busca un horizonte oriental completamente despejado : Para tener éxito rotundo en tu observación, aléjate de edificios altos, árboles frondosos o montañas que bloqueen tu vista hacia el este. Los planetas estarán relativamente bajos en el horizonte, por lo que una vista libre de obstáculos es un requisito fundamental.

: Para tener éxito rotundo en tu observación, aléjate de edificios altos, árboles frondosos o montañas que bloqueen tu vista hacia el este. Los planetas estarán relativamente bajos en el horizonte, por lo que una vista libre de obstáculos es un requisito fundamental. Huye de la intensa contaminación lumínica : Si vives en una gran metrópoli como Guadalajara , Monterrey o la Ciudad de México , intenta desplazarte a zonas rurales o parques oscuros. La menor interferencia de luces artificiales te permitirá captar el brillo natural de los astros con muchísima mayor claridad y contraste.

: Si vives en una gran metrópoli como , o la , intenta desplazarte a zonas rurales o parques oscuros. La menor interferencia de luces artificiales te permitirá captar el brillo natural de los astros con muchísima mayor claridad y contraste. Prepara tu equipo óptico con anticipación: Si planeas cazar al escurridizo Neptuno, ten listos y calibrados tus binoculares o telescopio desde la noche anterior. Además, recuerda una regla de oro: evita usar instrumentos ópticos una vez que el Sol comience a asomarse, ya que podrías sufrir daños oculares graves e irreversibles.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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