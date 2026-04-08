La atención del mundo está puesta en el cielo. La logística de la misión Artemis II ha captado el interés de millones, no solo por la tecnología implicada, sino por los tripulantes de Orión. Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen son los nombres que hoy lideran la exploración lunar.

Sin embargo, detrás del prestigio de ser los rostros de este viaje histórico, existe una estructura administrativa rígida. Al ser considerados empleados públicos del gobierno de Estados Unidos , los astronautas se guían por tabuladores federales estrictos que rigen sus ingresos anuales.

¿De cuánto es el salario de un astronauta de la NASA?

El ingreso de un profesional en el espacio no es una cifra al azar. Según datos oficiales de la NASA, un astronauta gana, en promedio, 152 mil 258 dólares anuales. Esta cifra, basada en las tarifas de 2024, equivale aproximadamente a 2 millones 645 mil 217.82 pesos mexicanos.

Es importante destacar que estos montos están sujetos a variaciones. Los astronautas civiles se clasifican dentro del sistema de pagos federal en los niveles GS-13 y GS-14, rangos que representan algunos de los escalafones más altos en la escala salarial del gobierno estadounidense. Bajo este esquema, un tripulante puede percibir entre 90 mil y 140 mil dólares al año.

EFE/ARCHIVO

Diferencias entre astronautas civiles y militares

No todos los que viajan a la Luna reciben su pago igual. La misión Artemis II es un esfuerzo colaborativo que incluye diversos perfiles profesionales:

Candidatos militares: Son destinados al Centro Espacial Johnson y permanecen en servicio activo. Su sueldo y prestaciones dependen directamente de su rango y antigüedad en las fuerzas armadas.

Tripulación internacional: El caso de Jeremy Hansen es particular. Al representar a la Agencia Espacial Canadiense, sus ingresos se ajustan a los estándares de su país, oscilando entre los 97 mil y 190 mil dólares anuales.

sus ingresos se ajustan a los estándares de su país, oscilando entre los 97 mil y 190 mil dólares anuales. Experiencia y rango: El salario base aumenta conforme el astronauta acumula años de trayectoria y logros académicos o técnicos dentro de la institución.

La realidad de vivir a millones de kilómetros de casa

A pesar de lo que dictaría la lógica comercial, estar en el espacio no implica un "bono por peligrosidad". Los astronautas de la NASA no reciben pagos extraordinarios, compensaciones por turnos nocturnos ni bonificaciones por trabajar en fines de semana mientras orbitan la Luna.

El riesgo es inherente al cargo. Cualquier imprevisto en la nave Orión podría comprometer su integridad, pero esto no se traduce en cheques adicionales. La compensación económica es la misma si el astronauta está entrenando en un simulador en la Tierra o si está observando nuestro planeta desde una distancia de millones de kilómetros.

Si bien las cifras son competitivas dentro del sector público, no son la razón principal por la que miles de personas aplican cada año para unirse a los programas de la NASA. La selección es rigurosa y el nivel de preparación requerido es exhaustivo, superando con creces la compensación monetaria.

Con información de la NASA

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