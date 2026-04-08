Artemis II: Luis Saucedo es el mexicano con un puesto en la misión a la Luna

La atención del mundo está puesta en el cielo. La logística de la misión Artemis II ha captado el interés de millones, no solo por la tecnología implicada, sino por los tripulantes de Orión. Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen son los nombres que hoy lideran la exploración lunar.

Sin embargo, lo que hace latir más fuerte el corazón de la región es que, en el núcleo de esta proeza, se encuentra un talento mexicano indispensable.

AP/NASA

Un pilar en la seguridad de la nave Orion

Aunque los ojos suelen posarse en los astronautas que ocupan los asientos de la cápsula, el éxito de la travesía depende de expertos que, desde la superficie, garantizan la integridad de la maquinaria. Ese es el caso de Luis Adolfo Saucedo, un ingeniero con una trayectoria de más de 25 años en la agencia espacial estadounidense.

Actualmente, Saucedo se desempeña como subdirector del Módulo de Tripulación y Servicio de la nave Orion. Su labor no es menor: es el encargado de coordinar al equipo que diseña e integra los sistemas críticos que permiten a la nave ser habitable en el vacío del espacio profundo.

Su equipo supervisa aspectos vitales como:

La generación de aire respirable.

El suministro y gestión de agua potable.

La gestión de desechos y gases.

La resistencia del escudo térmico.

Lecciones aprendidas de Artemis I

La experiencia de Saucedo fue fundamental tras la conclusión de la misión previa, Artemis I. En aquella ocasión, el ingeniero lideró las indagaciones sobre los desperfectos detectados en el escudo de calor de la cápsula al volver a la atmósfera.

Gracias a su análisis técnico, se realizaron ajustes estructurales y se optimizaron los protocolos de seguridad. Estas mejoras son determinantes para Artemis II, ya que, a diferencia de la prueba anterior, esta vez la nave transportará seres humanos cuya vida depende de la precisión de estas correcciones.

La trascendencia de Artemis II

Este viaje, que tendrá una duración estimada de 10 días, tiene como objetivo principal que los tripulantes orbiten la Luna sin descender en ella. El propósito es validar cada tecnología de soporte vital bajo condiciones reales, cimentando el camino para los futuros alunizajes planeados por el programa Artemis.

En resumen, el papel de Luis Adolfo Saucedo es un testimonio de la relevancia de los profesionales mexicanos en la ciencia de vanguardia. Aunque su oficina está en la Tierra, su visión y liderazgo en la tecnología de Orion son los que permiten que la humanidad pueda soñar, con seguridad, en volver a tocar las estrellas.

Con información de la NASA

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