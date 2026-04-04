El indicador de gasolina de un auto tiene la función de ayudar al conductor a administrar el combustible de manera óptima. Es posible identificarlo en el tablero, junto a la letra "F" de full o lleno y el ícono de una máquina de carga.

En algunos coches, sobre todo en los modernos, cuando comienzan a utilizar la reserva, se enciende una luz de advertencia . Ello indica que es momento de hacer una visita a la gasolinera porque, si sigues conduciendo, podrías quedarte varado.

¿Cómo funciona el sensor de gasolina?

De acuerdo con Club Alliance AAA, este sensor funciona con una bomba flotante que se encuentra al interior del tanque de gasolina. A medida que el combustible se quema, la bomba va bajando y la aguja se va moviendo hacia la letra "E" del tablero.

Cuando el nivel del combustible está a punto de alcanzar su nivel más bajo, el testimonio de la reserva se enciende.

¿Cuántos kilómetros se pueden conducir con la reserva de gasolina?

La cantidad de kilómetros que se pueden conducir con la reserva de gasolina no es igual para todos los autos. Y es que depende de factores como la velocidad, la capacidad del tanque y hasta las condiciones del camino.

Como lo mencionamos anteriormente, la luz de advertencia indica que en el tanque queda entre un 10% y 15% de combustible. En promedio, esto da para recorrer alrededor de 16 kilómetros a velocidad baja.

Si por las prisas quieres llegar a una estación de carga y decides acelerar, la cantidad de kilómetros disminuye porque estarás conduciendo a mayor velocidad.

Asimismo, cuando el vehículo trae las llantas con presión baja o carga demasiado peso, utiliza más fuerza para moverse. Y esto se traduce en mayor gasto de gasolina .

Un recuento de Tank On Empty, empresa especializada en autos y estadísticas, detalla que los automóviles que más kilómetros recorren con la reserva de gasolina son:

• Honda Accord: Recorre aproximadamente 45.5 millas (73 km aproximadamente).

• Volkswagen Jetta: 44.21 millas (71.14 km aproximadamente).

• Toyota Corolla: El auto de la marca japonesa recorre 44.48 millas (71 km aproximadamente).

• Honda Civic: Recorre 43.23 millas (69.57 km aproximados).

• Volkswagen Golf: Puede recorrer hasta 43. 21 millas (69.5 km aproximadamente).

• Toyota Camry: Puede alcanzar hasta 42.60 millas (cerca de 68 km ).

• Ford Focus: Hasta 41 millas de acuerdo con el portal (alrededor de 65.98 km).

• Ford F-150: 38. 8 millas (62.44 km aproximadamente).

• Mazda Miata: 35.35 millas (56.89 km aproximadamente).

• Chevrolet Silverado: 34.03 millas (alrededor de 54.7 km).

Recuerda que estos son sólo un valor estimado y la duración de la reserva de gasolina no se mide únicamente en kilómetros.

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Finalmente, la marca de combustibles y lubricantes Mobil advierte que la luz de emergencia puede dar lecturas erróneas derivado de fallas o golpes.

¡No te arriesgues! Lo mejor es no cargar gasolina cuando el tanque está casi vacío, ya que desprende sedimentos que, de ser aspirados, podrían dañar el motor.

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