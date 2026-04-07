Esta es la primera semana del cuarto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate hass por kilo a $36.80 pesos

Cebolla blanca por kilo a $18.80 pesos

Mango atáulfo por kilo a $49.90 pesos

Papaya por kilo a $39.90 pesos

Sandía con semilla por kilo a $18.90 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $44.90 pesos

Manzana Golden por bolsa a $42.90 pesos

Cilantro manojo por pieza a $9.90 pesos

Zanahoria por kilo a $16.90 pesos

Chayote sin espinas por kilo a $37.90 pesos

Champiñón blanco por kilo a $101.50 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res especial 80/20 por kilo a $135 pesos

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $82 pesos

Bisteck de res ranchero por kilo a $249 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $118.90 pesos

Mojarra tilapia por kilo a $101.90 pesos

Sierra congelada por kilo a $138.90 pesos

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OB