Roblox, según lo describe Xataka, la página especializada en tecnología, es una plataforma gratuita que ofrece un juego multijugador online y tiene funciones de una red social.En esta aplicación las y los usuarios pueden darle forma y crear los mundos que imaginan utilizando piezas de diferentes tamaños y materiales. Este mundo online se puede compartir con otros usuarios y, así mismo, estos podrán compartir sus creaciones. Esta dinámica es la que alimenta la plataforma y su popularidad: creadores de videojuegos que se comunican y prueban sus creaciones entre ellos.Previo al "Steal a Brainrot", evento donde las y los usuarios se pueden robar piezas únicas entre ellos, Roblox experimentó algunas dificultades para funcionar, lo que ocasionó molestia entre sus jugadores.Según Downdetector, esta mañana, en punto de las 07:26 horas, usuarios de Roblox reportaron fallas con la plataforma, mismos que incluían problemas con el juego (56 %), dificultades para iniciar sesión (31 %) y fallas en el sitio web (13 %).Ante estos problemas, las y los usuarios les hicieron frente con humor y no perdieron el tiempo para compartir estas dificultades a modo de memes que ya circulan por redes sociales. A continuación compartimos una selección de los mejores.