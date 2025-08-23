Sábado, 23 de Agosto 2025

Estos son los mejores memes tras la caída de Roblox

Esta mañana, usuarios de la plataforma reportaron fallas desde muy temprano, previo a presentarse un importante evento llamado “Steal a Brainrot”

Por: Fabián Flores

Ante los problemas en Roblox, las y los usuarios les hicieron frente con humor y no perdieron el tiempo para compartir estas dificultades a modo de memes que ya circulan por redes sociales. X / @Roblox / @aeribyhoon / @roblox_fess

Roblox, según lo describe Xataka, la página especializada en tecnología, es una plataforma gratuita que ofrece un juego multijugador online y tiene funciones de una red social.

En esta aplicación las y los usuarios pueden darle forma y crear los mundos que imaginan utilizando piezas de diferentes tamaños y materiales. Este mundo online se puede compartir con otros usuarios y, así mismo, estos podrán compartir sus creaciones. Esta dinámica es la que alimenta la plataforma y su popularidad: creadores de videojuegos que se comunican y prueban sus creaciones entre ellos.

Tras la caída de Roblox, los memes no se hicieron esperar

Previo al "Steal a Brainrot", evento donde las y los usuarios se pueden robar piezas únicas entre ellos, Roblox experimentó algunas dificultades para funcionar, lo que ocasionó molestia entre sus jugadores.

Según Downdetector, esta mañana, en punto de las 07:26 horas, usuarios de Roblox reportaron fallas con la plataforma, mismos que incluían problemas con el juego (56 %), dificultades para iniciar sesión (31 %) y fallas en el sitio web (13 %).

 Las y los usuarios comenzaron los reportes a las 07:26 horas. ESPECIAL / Downdetector
 Los problemas reportados se presentaron en tres rubros:
Los problemas reportados se presentaron en tres rubros: "Juego", "Iniciar sesión" y "Sitio web". ESPECIAL / Downdetector

Ante estos problemas, las y los usuarios les hicieron frente con humor y no perdieron el tiempo para compartir estas dificultades a modo de memes que ya circulan por redes sociales. A continuación compartimos una selección de los mejores.

 X / @AwesomeRTC
  X / @Iwanttodiewr
  X / @sugckity
 X / @0_ogatos 
  X / @rogliess
  X / @Ivsscnnie
  X / @quxxnmea
  X / @swwtkw
