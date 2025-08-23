Roblox , según lo describe Xataka, la página especializada en tecnología, es una plataforma gratuita que ofrece un juego multijugador online y tiene funciones de una red social.

En esta aplicación las y los usuarios pueden darle forma y crear los mundos que imaginan utilizando piezas de diferentes tamaños y materiales. Este mundo online se puede compartir con otros usuarios y, así mismo, estos podrán compartir sus creaciones. Esta dinámica es la que alimenta la plataforma y su popularidad: creadores de videojuegos que se comunican y prueban sus creaciones entre ellos.

Tras la caída de Roblox, los memes no se hicieron esperar

Previo al " Steal a Brainrot ", evento donde las y los usuarios se pueden robar piezas únicas entre ellos, Roblox experimentó algunas dificultades para funcionar, lo que ocasionó molestia entre sus jugadores.

Según Downdetector , esta mañana, en punto de las 07:26 horas, usuarios de Roblox reportaron fallas con la plataforma, mismos que incluían problemas con el juego (56 %), dificultades para iniciar sesión (31 %) y fallas en el sitio web (13 %).

Las y los usuarios comenzaron los reportes a las 07:26 horas. ESPECIAL / Downdetector

Los problemas reportados se presentaron en tres rubros: "Juego", "Iniciar sesión" y "Sitio web". ESPECIAL / Downdetector

Ante estos problemas, las y los usuarios les hicieron frente con humor y no perdieron el tiempo para compartir estas dificultades a modo de memes que ya circulan por redes sociales. A continuación compartimos una selección de los mejores.

X / @AwesomeRTC

X / @Iwanttodiewr

X / @sugckity

X / @0_ogatos

Se cayó Roblox y yo me desperté temprano UN SÁBADO para el admin abuse pic.twitter.com/Anx6sEKoYk— ⭒ (@cateslave) August 23, 2025

me running to twitter to see if roblox is down #roblox pic.twitter.com/XT9CWSjLwR— tee (@inkclaired) August 23, 2025

X / @rogliess

X / @Ivsscnnie

X / @quxxnmea

X / @swwtkw

Yo ahorita porque se cayó Roblox y no me deja entrar al Admin Abuse ��



pic.twitter.com/oUKBxtRiV5— Kate (@katxoss) August 23, 2025

¿Cómo te atreves a no dejarme entrar a mi cuenta de Roblox, arroba Roblox? Ya casi empieza el evento de Steal a Brainrot y yo sin poder siquiera entrar a mi cuenta ��. pic.twitter.com/L7iAgQxND7— Mane. (@aliasmanevol) August 23, 2025

Te puede interesar: Esto piensa Netanyahu sobre el informe de hambruna en Gaza de la ONU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF