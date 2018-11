Sólo 2 de cada 10 papás restringen lo que ven sus hijos desde el celular

Lorena solía prestarle su celular a Martín, su nieto de 11 años, para que viera videos en internet. Sin embargo, después de un tiempo comenzó a notar que su cuenta de Facebook tenía gran contenido pornográfico, pues Martín entraba a páginas para adultos desde esa red social. Cuando lo descubrió decidió informar a la madre.

De acuerdo con una encuesta sobre el uso de internet por medio de celulares, realizada por este medio de comunicación a 120 padres de niños que estudian la primaria (entre seis y 12 años), sólo dos de cada 10 restringen lo que sus hijos ven a través de estos dispositivos.

Los que lo hacen señalaron que optan por instalar candados de restricción o sistemas de control parental, que son sistemas de bloqueo que limitan el acceso a páginas de internet no aptas para los menores; el resto reconoció que no sabe cómo hacerlo.

Según dio a conocer “Los niños en la red de redes”, estudio realizado este año por Kaspersky Lab, una compañía internacional dedicada a la seguridad informática, los sitios de contenidos para adultos se encuentran en el quinto lugar de las búsquedas realizadas por menores de edad (8.6%). Los primeros lugares los ocupan las búsquedas de video (17.25%), traductores en línea (13.5%) y redes sociales (9.8%).

El Instituto Federal de Telecomunicaciones en México destaca que nueve de cada 10 niños de entre seis y 12 años que estudian algún grado de educación básica tienen acceso a internet a través de un smartphone, mientras siete de cada 10 menores cuentan con un teléfono celular propio.

Alejandra Calderón, académica y coordinadora del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Panamericana (UP), explicó que, si bien existen estudios que demuestran que el desarrollo de los menores puede ser apoyado con diversas aplicaciones móviles, los padres no deben de descuidar lo que sus hijos consumen a través de internet.

Redes, audio y video, lo que más prefieren

Una investigación realizada en el último año por Kaspersky Lab, una compañía internacional dedicada a la seguridad informática con presencia en aproximadamente 200 países del mundo, reveló que las herramientas de comunicación o redes sociales son las plataformas que más visitan los menores de edad, con 59.6% de las preferencias.

Le siguen, con 22.4%, las páginas de software, audio y video, como YouTube, Netflix y Spotify, y con 6.3% los sitios con temas como alcohol, tabaco y estupefacientes.

Señaló también que los accesos a Internet a través de una computadora han disminuido, debido a que los usuarios prefieren conectarse desde dispositivos móviles. Por ejemplo, mientras en 2015 67.1% accedía a redes sociales desde una computadora, ahora sólo lo hace 61.3 por ciento.

Las estadísticas de Kaspersky

Las estadísticas fueron recopiladas de manera anónima mediante el análisis de las actividades de niños de todo el mundo en internet, por medio de los módulos de control parental y la plataforma Kaspersky Safe Kids, herramienta utilizada para proteger a los menores de contenido no deseado.

Se busca que al usar los dispositivos móviles como los celulares y las tabletas, los alumnos puedan mejorar su aprendizaje. AFP/Archivo

La SEJ, sin protocolo para el uso de celulares en escuelas

Si bien en países como Francia se aprobó una ley en la que se prohíbe a los alumnos el uso de celulares en primarias y secundarias públicas y privadas, pues se consideró que perdían la concentración en sus clases, en los planteles de la Entidad la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) sólo recomienda a los padres de familia que no permitan que sus hijos los lleven a las escuelas para evitar problemas como la pérdida de los equipos.

La dependencia estatal destaca que es decisión de cada maestro incorporar los aparatos si son de apoyo para alguna actividad y confirma que la medida es opcional, ya que no existe un reglamento que inhiba su uso.

Sin embargo, para la coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Alejandra Villarreal, es necesario que en México exista una regulación sobre el uso de celulares en las escuelas, pues los estudiantes enfrentan problemas en su capacidad de atención.

“En ocasiones los niños sacan el celular en las evaluaciones hasta para sumar cantidades menores a 10, no porque no sepan, sino por la pereza que les está causando pensar. Para las investigaciones ya no hacen por indagar más allá de Google, de buscar en una biblioteca, de tomar un libro todo lo reducen a un buscador”, acentúa la especialista.

GUÍA

Plataformas para restringir lo que ven los niños en internet

Control parental de Kaspersky Internet Security

Este sitio de seguridad, además de funcionar como un antivirus, permite analizar el contenido de la página web que el menor se propone visitar y restringe el acceso a páginas relacionadas con 14 categorías no deseadas, entre las que se encuentran contenido para adultos, violencia, armas, lenguaje obsceno, alcohol, tabaco y estupefacientes. Cada padre puede decidir las categorías de contenidos que quiere bloquear.

Bunis

Es un buscador web a cargo de Google, que cuenta con un filtro de contenido no apto para menores. Mantiene una base de datos y detecta las palabras inapropiadas que elijan los padres a través de esta herramienta. La plataforma es de acceso gratuito y para contar con sus beneficios sólo es necesario registrarse en ella.

Youtube Kids

La plataforma de video forma parte de la familia de YouTube. Además de reunir contenido exclusivo para los niños, permite aplicar diferentes herramientas para el control de la navegación de los menores, entre las que se encuentran preferencias según el perfil de visualización, bloqueo de canales, registro de historial, control de búsqueda y temporizador. El programa puede ser descargado a través de iOS y Android.

SecureKids Control Parental

Es una aplicación de descarga gratuita para móvil y tableta con la cual pueden bloquearse aplicaciones, páginas de internet e incluso el dispositivo mismo. Cuenta con herramientas de control web, de llamadas, alarmas, temporizador, sistema de geolocalización y botón de emergencia. La plataforma es exclusiva para sistemas Android.

La Policía Cibernética orienta sobre el uso de internet a menores de edad en distintas escuelas primarias y secundarias. EL INFORMADOR/Archivo

“Grooming”, la principal amenaza

De acuerdo con una de las analistas de la Policía Cibernética de la Fiscalía estatal, quien pidió omitir su nombre por cuestiones de confidencialidad del sistema, el “grooming” es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los menores de edad durante su navegación en internet, por lo cual es fundamental hacerles saber que no deben compartir ninguna clase de información con personas desconocidas, especialmente si se trata de temas sexuales.

El “grooming” es el conjunto de estrategias que un adulto realiza para ganarse la confianza del menor a través de internet con la finalidad de obtener beneficios de índole sexual, como fotografías, sin ropa o con poca ropa, o en poses que ellos les indiquen. También pueden acordar encuentros con ellos.

“El ‘grooming’ es una antesala al abuso sexual y a la pornografía infantil. Lo que nosotros les decimos a los menores y les recomendamos a sus padres es que cuando una persona extraña se comunique con ellos con fines sexuales, es mejor que la bloqueen, que no respondan ni les sigan el juego. Siempre hay que negarse a hablar de sexo y compartir este tipo de contenidos”.

La experta agregó que es fundamental que los padres o tutores se mantengan al tanto de las plataformas y páginas a las que acceden los menores, para evitar que sean víctimas de este delito, y en caso de que perciban que los niños han sido afectados, acudan a presentar su denuncia.

Pláticas de la Policía Cibernética

La Policía Cibernética realiza diferentes pláticas de orientación sobre el uso de internet a menores de edad en distintas escuelas primarias y secundarias públicas y privadas, así como a jóvenes de nivel preparatoria y adultos interesados en el tema.

Si deseas solicitar una de estas charlas de información a la Policía Cibernética para tu escuela, junta vecinal o alguna reunión similar, puedes hacerlo a través del correo ciberprevencion.fge@jalisco.gob.mx, agregando tus datos de contacto. Ellos se comunicarán contigo para acordar una fecha.