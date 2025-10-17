Cometa 3I-ATLAS: Recomendaciones para observarlo desde México

Este 2025 la comunidad astronómica fue sorprendida por el Cometa 3I-ATLAS, un objeto interestelar estudiado por expertos debido a la gran controversia que hay a su alrededor.La presencia del cometa se detectó por primera vez el pasado 1 de julio, a través del telescopio de sondeo ATLAS (Sistema de última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), financiado por la NASA en Río Hurtado, Chile.De acuerdo con la agencia espacial, este cometa es el tercer objeto interestelar conocido fuera del sistema solar que se descubre pasando cerca de la Tierra. El objeto fue clasificado como "interestelar" por los astrónomos debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital, la cual no parece girar alrededor del sol.Si Te consideras un aficionado de las estrellas y deseas observar este objeto interestelar, te compartimos algunos consejos prácticos para su apreciación bajo el cielo nocturno.El cometa 3I Atlas será visible desde México entre octubre y noviembre, dependiendo de su brillo y condiciones atmosféricas. Según los astrónomos, alcanzará su mayor visibilidad en las últimas semanas de octubre, justo después del atardecer, en dirección noroeste.Para ver el cometa con claridad, aléjate de las luces de la ciudad. Lugares como zonas rurales, parques ecológicos o áreas naturales protegidas ofrecen las mejores condiciones de observación.Apps como SkySafari, Stellarium o Star Walk 2 te ayudan a ubicar el cometa en tiempo real. Solo necesitas apuntar tu celular hacia el cielo para encontrar su posición.Las nubes y la humedad pueden arruinar la observación. Asegúrate de verificar el clima en tu ciudad antes de planear tu salida.Aunque algunos cometas pueden ser visibles a simple vista, usar binoculares astronómicos o un telescopio pequeño puede mejorar mucho tu experiencia.Es recomendable llegar al lugar de observación al menos 30 minutos antes para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y puedas detectar objetos tenues como los cometas.Pico de visibilidad: entre el 20 y 30 de octubreMejor hora: justo después del anochecerUbicación en el cielo: entre las constelaciones de Hércules y Lyra. YC