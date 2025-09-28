La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió recomendaciones para proteger las cuentas de WhatsApp y Google ante los ataques de fuerza bruta, una técnica mediante la cual programas automatizados prueban contraseñas hasta encontrar la correcta.La dependencia capitalina señaló que este ataque permite a los ciberdelincuentes acceder a cuentas, suplantar identidades y cometer fraudes o extorsiones.Para denuncias, asesorías o reportes a la Unidad de Policía Cibernética ofrece atención directa en el número 55 5242 5100, extensión 5086, o a través del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV