Google cumple 27 años; esta es la historia del buscador más usado en el mundo

Este sábado, Google celebra su aniversario número 27 desde su creación. Con el crecimiento del internet, este buscador se consolidó como una de las formas más rápidas y prácticas para resolver dudas y acceder a información en línea.

La compañía fue fundada por Larry Page y Sergey Brin, y hasta hoy se mantiene como una herramienta esencial para millones de usuarios en todo el planeta.

Sus orígenes se remontan a finales de la década de los noventa, cuando surgió como parte de un proyecto doctoral en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford. El objetivo de sus creadores era diseñar un sistema capaz de organizar y dar acceso a la enorme cantidad de información que circulaba en la red.

¿Qué significa el nombre del buscador Google?

De acuerdo con el diccionario de marketing en línea Inbound Cycle, el significado de la palabra "Google" tiene un origen matemático. El término "Googol" (que se pronuncia "Gúgol") hace referencia al número 10 elevado a la potencia 100.

Fue creado por el matemático norteamericano Edward Kasner, exmiembro de la Academia Nacional de Ciencias, con el objetivo de buscar una palabra que representara una cantidad numérica infinita, encajando perfectamente con la misión de Page y Brin.

El primer nombre del sitio fue "BackRub", debido a que el motor de búsqueda funciona principalmente siguiendo "backlinks" de una web a otra. Sin embargo, en 1977, el equipo central decidió cambiar el nombre a "Googolplex" (que significa 10 elevado a un "googol"). Con el paso del tiempo, este nombre evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es.

Google siembra la nostalgia con antiguo doodle

Para celebrar su 27 aniversario, el buscador cambió su doodle en la página principal a uno que hace recordar sus primeros años en internet. La imagen rinde homenaje a su logo original creado en 1998, apostando de esta manera por un guiño nostálgico.

Actualmente, Google cuenta con una gran variedad de productos y servicios que pone a disposición de sus usuarios. Desde "Gmail" hasta "Google Maps", la organización tecnológica se ha encargado de innovar en diferentes herramientas de trabajo que sean de utilidad para millones de profesionales, estudiantes y artistas.

"Gracias por hacer búsquedas con nosotros todos estos años", escribió la corporación tecnológica en la descripción del logotipo, agradeciendo a los internautas por su preferencia.

