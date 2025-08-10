Diariamente, los estafadores bombardean a miles de personas con atractivas alternativas para ganar dinero de manera rápida y sencilla, a través de mensajes en diferentes aplicaciones. Por ello, WhatsApp lanza nuevas herramientas para evitar estafas por mensajes.

De acuerdo con la aplicación de mensajería instantánea, se ha detectado que el crimen organizado opera principalmente desde el sudeste asiático. Incluso, en el primer semestre de este año ubicó y eliminó a 6.8 millones de cuentas de WhatsApp vinculadas con grupos delictivos.

" A nivel mundial, 3 billones de personas usan WhatsApp. Para nosotros, el tema de la seguridad, privacidad y confianza es fundamental, es así como constantemente damos batalla a los estafadores en línea", indicó Nikila Srinivasan, su vicepresidenta de Mensajería Empresarial.

Mantente alerta siempre, no solo en WhatsApp

No existe un camino exclusivo para cometer una estafa. Puede iniciar con un mensaje de texto, en redes sociales, aplicaciones para conocer parejas, mensajería privada, todo para conducirte a que realices un depósito indebido.

Por lo general, te atraen con el tema de esquemas piramidales, criptomonedas e inversiones, cuyo retorno es bastante llamativo. Sin embargo, el común denominador es que siempre te pedirán que hagas un depósito ; de esta manera, al cabo de unas horas o días, recibirás las atractivas ganancias que te comentaron.

Otro aspecto a considerar es que para estafarte intentarán que pases por muchas plataformas diferentes. Así, cada escenario tendrá información escasa de toda la estafa y resultará más complejo detectar el fraude.

Tanto WhatsApp, Meta y Open AI interrumpieron intentos de estafas en Camboya, donde los criminales utilizaron ChatGPT para crear el mensaje de texto con un enlace a WhatsApp. De ahí canalizaban a la víctima a Telegram y le pedían dar "Me gusta" a videos en TikTok para, finalmente, pedir un depósito a una cuenta de criptomonedas.

Nuevas funciones antiestafa

Recuerda que no siempre los estafadores te contactarán de primera estancia a través de WhatsApp. No obstante, esta aplicación lanzó herramientas para protegerte. En caso de que te manden un mensaje, te advertirán que estás iniciando un chat con alguien que no está en tus contactos y te mostrarán más detalles de con quién te estás comunicando.

Si te añaden a un grupo, también se te notificará que esa persona no está en tu agenda. Esta nueva medida de seguridad te brindará información sobre el grupo y consejos para protegerte. Además, podrás salir del grupo sin ver el chat.

En caso de que consideres que conoces a gente del grupo, puedes ver el chat para tener más contexto, aunque las notificaciones del grupo estarán silenciadas hasta que marques tu interés de permanecer.

De cualquier modo, siempre estarán presentes esas alertas que te recuerdan tener cuidado con las estafas, y no compartir información personal con desconocidos o que no están guardados en tus contactos.

No caigas en estafas

A propósito del anuncio de nuevas funciones, WhatsApp aprovechó para ofrecer algunos consejos con miras a eludir fraudes:

No respondas de inmediato ni por impulso: antes de hacerlo, pregúntate si conoces ese número o si el mensaje parece un fraude.

antes de hacerlo, pregúntate si conoces ese número o si el mensaje parece un fraude. Duda sobre el mensaje: no es creíble que te manden tarjetas de regalo o códigos de descuento, ni que te ofrezcan trabajo con un salario bastante atractivo.

no es creíble que te manden tarjetas de regalo o códigos de descuento, ni que te ofrezcan trabajo con un salario bastante atractivo. Verifica que realmente quien te escribe es la persona que dice ser: muchas veces suplantan identidades.

muchas veces suplantan identidades. Antes de mandar dinero, asegúrate que es tu amigo o familiar: contáctalo por llamada o videollamada. ¡Más vale prevenir!

Con información de SUN.

