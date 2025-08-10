Así puedes proteger tu cuenta de WhatsApp de los hackers, según la SSC

WhatsApp atrae a un gran número de usuarios, pues es la aplicación de mensajería más utilizada en México. Este hecho hace que la app sea más atractiva para los ciberdelincuentes.

En este escenario, tomar medidas preventivas es una acción primordial, puesto que un hackeo no solo pone en riesgo el contenido de tus conversaciones privadas, además es posible que los criminales utilicen tu cuenta para estafar a tus contactos o suplantar tu identidad.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advierte sobre por qué es fundamental tomar medidas preventivas para blindar tu cuenta. Un descuido puede abrir la puerta a fraudes, pérdidas económicas y daños a tu reputación digital.

Aquí te contamos las recomendaciones que la SSC comparte para que tu cuenta de WhatsApp se mantenga segura y fuera del alcance de los hackers.

¿Cómo evitar que hackeen tu cuenta de WhatsApp, según la SSC?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer dos medidas que puedes tomar para impedir que hackeen tu cuenta de WhatsApp.

La primera medida está relacionada con la contraseña de la aplicación para proteger tus conversaciones. Para ello, deberás seguir estos pasos:

Toca los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla e ingresa a "Ajustes". Después da clic en "Cuenta" y "Claves de acceso". Elige la opción de "Crear clave de acceso" y da clic en "Continuar". Para ello, es posible que tengas que verificar tu identidad con la clave de acceso que tienes en tu celular. Posteriormente, deberás elegir tu contraseña.

Por otro lado, la SSC también te recomienda activar la verificación de dos pasos para añadir un plus a la seguridad de tu cuenta de WhatsApp.

Para activar la verificación de dos pasos en tu cuenta de WhatsApp deberás ingresar el código de registro de 6 dígitos que recibes por mensaje SMS o llamada y después elegir un PIN para proteger tu cuenta de WhatsApp.

