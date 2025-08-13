Taylor Swift sorprendió al mundo entero este lunes al anunciar en el podcast de su novio, Travis Kelce, el lanzamiento de The Life of a Showgirl , su duodécimo álbum de estudio, el cual se volvió tendencia rápidamente en redes sociales.

Con una estética donde destaca el brillo y el color naranja, la intérprete de “Cruel Summer” dio inicio una nueva etapa en su carrera y habilitó en su página web la pre-compra del material, el cual aún no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento.

Se espera que la cantante brinde más información de su nuevo disco en los próximos días.

¿Qué pasa si buscas “Taylor Swift” en Google?

Ante ello, Google le rindió un pequeño tributo a la cantante y celebró de forma interactiva, junto a miles de “Swifties” en el mundo, el lanzamiento de The Life of a Showgirl.

El navegador se unió a los festejos y demostró que ya se encuentra en su "Showgirl Era", ya que al buscar "Taylor Swift" la pantalla se llena de confeti anaranjado.

Además, la activación lanza un globo conmemorativo con la leyenda "And, baby, that's show business for you", que en español significa: "Y, nena, así es el mundo del espectáculo".

De acuerdo con diversos blogs de fans, el navegador podría haber revelado con esto, una pista o referencia de alguna de las canciones que vendrán en el álbum.

