¡No es tu internet! WhatsApp Web se cayó, según reportes de usuarios

Este miércoles 13 de agosto la aplicación de mensajería WhatsApp en su versión web presenta fallas. Usuarios de la plataforma comenzaron a reportar la caída a partir de la 13:24, de acuerdo DownDetector, plataforma en línea que proporciona información sobre el estado de diversos servicios digitales.

De los informes recabados por la plataforma especializada, el 78% está relacionado con el sitio web de WhatsApp.

Otros problemas presentados tienen que ver con la conexión con el servidor (13%) y envío de mensajes (9%). Hasta el momento de la redacción de esta nota se han acumulado 412 reportes.

Los usuarios que han reportado los problemas de la plataforma, señalan que al momento de querer ingresar a la app de mensajería desde su sitio web, no pueden acceder, solo aparece la pantalla como si se estuviera cargando.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB