¡No es tu internet! WhatsApp Web se cayó, según reportes de usuarios

Este miércoles 13 de agosto la aplicación de mensajería WhatsApp en su versión web presenta fallas. Usuarios de la plataforma comenzaron a reportar la caída a partir de la 13:24, de acuerdo DownDetector, plataforma en línea que proporciona información sobre el estado de diversos servicios digitales.De los informes recabados por la plataforma especializada, el 78% está relacionado con el sitio web de WhatsApp.Otros problemas presentados tienen que ver con la conexión con el servidor (13%) y envío de mensajes (9%). Hasta el momento de la redacción de esta nota se han acumulado 412 reportes.Los usuarios que han reportado los problemas de la plataforma, señalan que al momento de querer ingresar a la app de mensajería desde su sitio web, no pueden acceder, solo aparece la pantalla como si se estuviera cargando.MB