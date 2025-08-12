Eclipse Lunar 2025: ¿Cuándo se podrá ver la Luna de Sangre?

La Luna de Sangre es uno de los eventos que desde el inicio de los tiempos ha fascinado a la humanidad debido a su peculiar aspecto e intimidante color.

A pesar de todos los mitos y leyendas que surgen de este fenómeno natural, en astronomía esto es conocido como un Eclipse Lunar Total.

Sin embargo, cotidianamente muchas personas la llaman Luna de Sangre debido al tenue color rojo que invade la superficie visible de la luna poco a poco, haciendo que parezca que está sangrando.

Aunque es un proceso totalmente natural y no tiene ningún trasfondo oscuro o negativo, muchas culturas a lo largo de los años han creado creencias y costumbres alrededor de ella que van desde ritos, conexiones espirituales y brujería.

Este fenómeno realmente ocurre debido a que la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre filtra las longitudes de onda azules y verdes, lo que permite sólo a los tonos rojos y anaranjados llegar a la superficie lunar.

De acuerdo con el portal Starwalk, la próxima Luna de Sangre será el 7 de septiembre, entre las 17:30 GMT (11:30, tiempo del centro de México) y las 18:52 GMT.

Este eclipse será visible en Asia y Australia y se verá saliendo sobre la mayor parte de África y Europa, además sobre el Océano Pacífico Central.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), no necesitas ningún equipo especial para observar un eclipse de Luna, por lo que se puede ver de manera directa sin afectar la vista.

Asimismo, para poder observar el evento a su máximo esplendor se debe estar en un entorno oscuro y alejado de las luces brillantes ofrece las mejores condiciones de observación.

