Para los aficionados auténticos del universo de Harry Potter, descubrir a qué casa de Hogwarts pertenecen es más que un simple pasatiempo. Pensando en ellos, Amazon ha desarrollado una skill especial para disfrutar con Alexa y revivir la experiencia del Sombrero Seleccionador.

Cómo activar el Sombrero Seleccionador

Alexa dispone de una Skill que recrea el famoso test del Sombrero Seleccionador. Para habilitarla, sigue estas indicaciones:

Abre la aplicación de Alexa en tu teléfono o tableta.

En el menú inferior, selecciona la opción “Más” y luego ingresa a “Skills y juegos”.

Escribe “El Sombrero Seleccionador” en la barra de búsqueda.

Cuando la Skill aparezca en los resultados, toca en “Activar” y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Después de instalarla, solo tienes que decir: “Alexa, abre el Sombrero Seleccionador”.

Alexa te recibirá con una introducción inmersiva, algo similar a:

"¡Bienvenido a Hogwarts! Soy el Sombrero Seleccionador. Como no puedo sentarme sobre tu cabeza, te haré algunas preguntas. ¿Estás listo? Concéntrate y relájate. Mi sabiduría hará el resto".

Al estar preparado, solo responde: “Empieza”, y Alexa comenzará a hacerte varias preguntas destinadas a conocer tus cualidades más sobresalientes, tales como valentía, lealtad, sabiduría o ambición.

Al concluir el cuestionario, la asistente virtual te indicará la casa de Hogwarts que mejor refleja tu personalidad:

Gryffindor, para quienes destacan por su coraje y determinación.

Ravenclaw, si valoras el conocimiento y la lógica.

Hufflepuff, para los que se caracterizan por su lealtad y espíritu colaborativo.

Slytherin, si eres alguien ambicioso y con habilidades estratégicas.

Estas opciones amplían la diversión y el entretenimiento, haciendo de Alexa una herramienta versátil para todos los gustos.

