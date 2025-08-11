Para los aficionados auténticos del universo de Harry Potter, descubrir a qué casa de Hogwarts pertenecen es más que un simple pasatiempo. Pensando en ellos, Amazon ha desarrollado una skill especial para disfrutar con Alexa y revivir la experiencia del Sombrero Seleccionador.Alexa dispone de una Skill que recrea el famoso test del Sombrero Seleccionador. Para habilitarla, sigue estas indicaciones:Alexa te recibirá con una introducción inmersiva, algo similar a:Al estar preparado, solo responde: “Empieza”, y Alexa comenzará a hacerte varias preguntas destinadas a conocer tus cualidades más sobresalientes, tales como valentía, lealtad, sabiduría o ambición.Al concluir el cuestionario, la asistente virtual te indicará la casa de Hogwarts que mejor refleja tu personalidad:Estas opciones amplían la diversión y el entretenimiento, haciendo de Alexa una herramienta versátil para todos los gustos.BB