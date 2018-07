Lubricación ocular debe ser bajo supervisión médica

El síndrome del ojo seco, resequedad o falta de lágrima, es una enfermedad que debe ser tratada por un especialista para que indique el tratamiento adecuado y evitar así complicaciones severas que perjudiquen la visión.

En entrevista, Narlly Ruíz, secretaria del Consejo Mexicano de Oftalmología, señaló que después de los 20 años de edad, nueve de cada 10 personas en general podría sufrir el síndrome de ojo seco.

Detalló que la enfermedad se identifica porque se presenta una disminución en la visión, ardor, sensación de un cuerpo extraño y ojos rojos, entre otras manifestaciones que requieren de una revisión profesional para que identifique qué tipo de ojo seco o qué tan grave es el problema.

Sin embargo, subrayó que regularmente los pacientes con estas características acuden a la automedicación y compran en el mercado lubricantes de baja calidad que pueden ocasionar problemas más severos como una especie de úlcera o raspones.

Explicó que la gente piensa que lágrima artificial es ponernos una gotita de agua y que no pasa nada, pero la situación es que "no todas sirven para lo mismo y no todas son inocuas porque algunas tienen conservadores que su uso en grandes cantidades pueden ocasionar incluso más resequedad, alergia o lesiones en la córnea".

Narlly Ruiz indicó que desafortunadamente los lubricantes más baratos son aquellos que tienen conservadores de menor calidad y por ende más fáciles de adquirir, pero si su uso es sin control puede dañar en lugar de solucionar el problema.

Por ello, insistió en la necesidad de acudir con un especialista para que le diga al paciente qué tipo de lubricante utilizar, de acuerdo a la sustancia idónea que necesita.

La especialista en cornea y cirugía corneal, así como experta en enfermedades oculares externas, apuntó que el síndrome de ojo seco es la forma de llamarle a la falta de lágrima en la superficie ocular.

Agregó que la edad en la que más se detecta es a partir de los 40 años, aunque en la actualidad hay pacientes jóvenes que se les presenta la enfermedad porque están mucho tiempo sin parpadear por el uso de los monitores, computadoras y celulares.

Advirtió que el ojo seco está muy relacionado con las enfermedades sistémicas como diabetes, lupus o problemas tiroideos; también se puede desencadenar el problema por las cuestiones climatológicas como el calor o el frío extremo, así como por el uso de aire acondicionado.

