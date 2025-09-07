El mundo laboral se encuentra sufriendo una transformación significativa debido al avance de la tecnología, especialmente en el campo de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales. Esto aviva el temor de que muchas personas pierdan sus empleos al ser sustituidos por máquinas.No obstante, el rápido desarrollo de la digitalización también ha generado que más carreras se posicionen dentro del mercado laboral, generando nuevos perfiles que los empleadores pueden tomar en cuenta para integrar en sus empresas y compañías de trabajo.Para prepararte ante posibles modificaciones en el ámbito laboral y en la búsqueda de nuevos empleos, es importante mantener una formación educativa continua, capacitándose constantemente en áreas como inteligencia artificial, energías limpias o ciberseguridad. Además, tener un perfil multifacético, con habilidades y capacidades híbridas en distintas áreas puede ser de utilidad a la hora de buscar trabajo.De acuerdo con la inteligencia artificial (IA), estos son algunos de los empleos que podrían ser más requeridos para el año 2030, es decir dentro de 5 años más en México:Perfiles tecnológicos y STEMSector industrial y manufactura avanzadaSalud, cuidado y asistencia socialEducación, capacitación y servicios humanos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB