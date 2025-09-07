El mundo laboral se encuentra sufriendo una transformación significativa debido al avance de la tecnología, especialmente en el campo de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales. Esto aviva el temor de que muchas personas pierdan sus empleos al ser sustituidos por máquinas.

No obstante, el rápido desarrollo de la digitalización también ha generado que más carreras se posicionen dentro del mercado laboral, generando nuevos perfiles que los empleadores pueden tomar en cuenta para integrar en sus empresas y compañías de trabajo.

¿Cuáles serán los trabajos más requeridos en México para el año 2030?

Para prepararte ante posibles modificaciones en el ámbito laboral y en la búsqueda de nuevos empleos, es importante mantener una formación educativa continua, capacitándose constantemente en áreas como inteligencia artificial, energías limpias o ciberseguridad. Además, tener un perfil multifacético, con habilidades y capacidades híbridas en distintas áreas puede ser de utilidad a la hora de buscar trabajo.

De acuerdo con la inteligencia artificial (IA), estos son algunos de los empleos que podrían ser más requeridos para el año 2030, es decir dentro de 5 años más en México:

Perfiles tecnológicos y STEM

Inteligencia artificial y big data: especialistas en IA, machine learning, científicos y analistas de datos están entre los perfiles con mayor crecimiento, especialmente en sectores como finanzas, salud y manufactura.

Ciberseguridad: con el aumento de riesgos digitales, se espera un gran auge en la demanda de expertos en proteger sistemas de datos e información.

Desarrolladores de software y aplicaciones: seguirán siendo perfiles clave, con fuerte demanda en casi todos los sectores.

Ingenieros en energías renovables: solar, eólica y otros sectores sostenibles crecerán con fuerza, impulsados por la transición energética nacional.

Sector industrial y manufactura avanzada

Semiconductores y alta tecnología: Guadalajara acelera su inserción en la cadena global de semiconductores, especialmente en ensamblaje, prueba y empaquetado, generando alta demanda de ingenieros especializados.

Agricultura inteligente y sostenible: con un enfoque hacia la productividad eco-eficiente, se requerirán trabajadores agrícolas capaces de aplicar tecnologías modernas.

Técnicos e ingenieros de instalación y mantenimiento: se estima una alta demanda para mantener infraestructuras tecnológicas y renovables en auge.

Salud, cuidado y asistencia social

Profesionales sanitarios y cuidadores: a medida que envejece la población, aumentará la demanda de enfermeros, cuidadores y profesionales de atención psicológica y social.

a medida que envejece la población, aumentará la demanda de enfermeros, cuidadores y profesionales de atención psicológica y social. Telemedicina y herramientas de asistencia: la tecnología médica a distancia será fundamental en la atención médica.

Educación, capacitación y servicios humanos

Docentes especializados y formadores digitales: se requerirán profesionales que integren habilidades digitales en la enseñanza, incluyendo realidad virtual y diseño instruccional.

se requerirán profesionales que integren habilidades digitales en la enseñanza, incluyendo realidad virtual y diseño instruccional. Coaches de bienestar, diseñadores de aprendizaje y tutores técnicos: el aprendizaje personalizado y el bienestar mental serán áreas con oportunidades emergentes.

el aprendizaje personalizado y el bienestar mental serán áreas con oportunidades emergentes. Sostenibilidad y energía verde

Biotecnología: la rica biodiversidad e infraestructura científica de México es un terreno fértil para desarrollos en biotecnología aplicada a salud, agricultura e industria.

