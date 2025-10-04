Manzana, todos los beneficios de comer una todos los días

La manzana es una de las frutas más populares del mundo y, sin duda, una de las más recomendadas por nutriólogos y médicos. Su sabor, versatilidad y facilidad para transportarla la convierten en la opción perfecta para consumir a cualquier hora del día. Pero más allá de su practicidad, comer una manzana todos los días puede ofrecer múltiples beneficios para la salud, desde mejorar la digestión hasta cuidar el corazón.

De acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2020 publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la manzana es una fruta completa, de bajo aporte calórico (alrededor de 80 kcal por pieza) y con una composición rica en nutrientes esenciales. Contiene 85% de agua, hidratos de carbono naturales como fructosa, glucosa y sacarosa, pequeñas cantidades de proteínas y grasas, así como vitaminas y minerales que fortalecen el organismo.

Entre sus principales componentes se encuentran la vitamina C y la vitamina E, ambas con poder antioxidante, además de varias del grupo B, que favorecen la energía y el metabolismo. También aporta minerales como potasio, zinc, manganeso, flúor y selenio, esenciales para mantener en equilibrio diversas funciones del cuerpo.

Uno de los mayores beneficios de la manzana es su alto contenido en fibra, la cual ayuda a regular el tránsito intestinal y mejorar la salud digestiva. Esta fibra también contribuye a reducir los niveles de colesterol malo (LDL), favoreciendo así la salud cardiovascular. Por su parte, el potasio que contiene ayuda a controlar la presión arterial y el ritmo cardíaco, además de prevenir la retención de líquidos.

Los polifenoles presentes en esta fruta tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que ayuda a proteger las células y prevenir enfermedades crónicas. Por ello, especialistas recomiendan incluir una manzana al día dentro de una dieta equilibrada, ya sea como postre, en ensaladas o jugos naturales.

En México, el consumo promedio de manzana es de 7 kilos por persona al año, según datos de la Sader. La temporada de cosecha va de agosto a octubre, y Chihuahua es el principal productor nacional gracias a sus condiciones climáticas ideales.

Comer una manzana todos los días no solo es un hábito sencillo, sino también una manera efectiva de cuidar tu salud. Como dice el dicho popular: "una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía".

OF