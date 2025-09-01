Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 2 al 7 de septiembre

Septiembre inicia con la influencia de Saturno en Piscis, que te invita a soltar la necesidad de control y abrirte al misterio de lo inesperado. Mercurio en Virgo aporta claridad y orden a tus pensamientos, mientras que el movimiento retrógrado de Urano despierta una revelación sorprendente acerca de tu entorno. Incluso una charla que parece cotidiana puede transformarse en un portal de cambio profundo. Escucha con atención: alguien frente a ti te muestra tu propio reflejo.Este mes, el universo te invita a reflexionar sobre tus valores espirituales. La influencia de Mercurio en Virgo potenciará tu creatividad práctica, mientras que Urano retrógrado en Géminis te impulsará a gestionar tus finanzas o recursos. Una idea que parecía inalcanzable ahora se presenta como una posibilidad real; con paciencia, podría convertirse en una fuente de ingresos, una obra de arte o un proyecto de gran significado personal.Septiembre comienza con mucha energía planetaria. Urano retrógrado en tu signo inicia una transformación interna, cambiando el sufrimiento por la paz. Saturno en Piscis exige madurez emocional, aprendiendo de experiencias pasadas difíciles que ya superaste y no deben repetirse. Mercurio en Virgo facilita la organización del hogar o la mente. Un recuerdo olvidado aparece, ofreciendo una pista para el futuro.Septiembre tiene una poderosa actividad planetaria, Saturno en Piscis, el planeta maestro, te conecta con tu propósito espiritual, impulsándote a trabajar en tus creencias y fe. Mercurio en Virgo agudiza tu intuición lógica, dándote claridad sobre cómo actuar ante cualquier situación. Urano retrógrado te aconseja revisar tus amistades y redes sociales, precaviéndote de personas envidiosas.El comienzo de septiembre trae una influencia planetaria que fomenta la humildad, el amor y la empatía. Saturno en Piscis te obligará a enfrentar tus miedos más profundos, requiriendo valentía y confianza en ti mismo para superar los desafíos del mes. Mercurio en Virgo te ayudará a gestionar mejor tus finanzas. Se presentará una oportunidad, pero no será obvia; necesitarás confiar en tu intuición.Tu regente, Mercurio, en tu signo te proporciona claridad y elocuencia. Septiembre comienza con Saturno en Piscis, afectando las relaciones de pareja y la interacción entre ellas. Urano retrógrado perturba tus actividades actuales, las que requieren atención y un cambio drástico.Septiembre será un mes destacado para ti. Concéntrate en tu lado espiritual; Saturno en Piscis te exige disciplina espiritual a través de la meditación, la oración, cantos o mantras para elevar tu vibración. Mercurio en Virgo te ayudará a superar el pesimismo. Urano retrógrado te mostrará verdades familiares. Un ritual esta semana te liberará de una carga ancestral. Respeta tu herencia, pero no te limites por ella.Septiembre será un mes de sanación y curación de heridas pasadas. La influencia de Saturno en Piscis permitirá conectar con el niño interior para superar traumas y perdonar a quienes actuaron sin saberlo. Mercurio en Virgo aportará visión estratégica para resolver problemas aparentemente insolubles. Urano retrógrado transformará la vida íntima, incluyendo un cambio o ruptura en una relación; no se trata de una pérdida, sino de una metamorfosis donde lo que permanece se renueva.Es momento de enfocarse en la estabilidad personal y profesional. Saturno en Piscis aconseja establecerse, sembrar bien para cosechar buenos resultados. Mercurio en Virgo facilita la planificación del futuro. Urano retrógrado alterará la rutina diaria, requiriendo cambio e reinvención. Un ajuste en la agenda descubrirá una nueva pasión. Lo inesperado será lo más relevante esta semana.Es tiempo de despertar, transformarse y liberarse. Saturno en Piscis, tu regente, te aporta suavidad y conexión con lo invisible. Ahora te enfrentas a una dura realidad. Mercurio en Virgo te proporciona precisión mental para comprender y elegir la mejor opción. Urano retrógrado impulsa la reinvención de tu creatividad. Un proyecto artístico o espiritual se materializa.Este mes hay mucho que reflexionar y mejorar personalmente. La energía planetaria facilita cambios positivos para lograr la felicidad. Urano retrógrado impulsa la revisión de la historia familiar. Saturno en Piscis exige establecer límites saludables con personas difíciles o tóxicas. Mercurio en Virgo ayuda a superar la tristeza. Una conversación con una persona mayor proporciona una clave para la sanación. El planeta Saturno, considerado maestro, ingresa a tu signo, marcando un momento de crecimiento personal y expansión de tu espiritualidad. Mercurio en Virgo facilita una comunicación clara y exitosa. Urano retrógrado genera inestabilidad emocional, presentando desafíos con personas significativas en tu vida. Un acto de servicio te permitirá conectar con tu propósito vital. Las acciones altruistas de esta semana tendrán recompensas multiplicadas.