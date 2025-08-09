¿Cómo hacer que tu celular no se llene de arena en la playa?

Este verano, familias y amigos se reunirán para pasar tiempo juntos, ya sea haciendo actividades, compartiendo tiempo o viajando.

La playa es uno de los lugares más populares para visitar durante esta temporada, ya que el clima caluroso y la suave brisa del mar son algunas de las cosas que la gente prefiere experimentar en sus vacaciones.

Sin embargo, cuando vamos a la playa, muchas veces nuestros aparatos electrónicos tienden a darnos problemas, ya que no son resistentes al agua, se ralentizan por el calor o se llenan de arena.

Es por eso que aquí te mostramos cómo puedes proteger tus dispositivos para que no sufran en la playa.

Trucos para que tu celular no se llene de arena

La arena es uno de los enemigos silenciosos de los celulares. Sus pequeñas partículas pueden colarse en los puertos de carga, altavoces y botones, causando daños costosos de reparar.

Para evitarlo, uno de los trucos efectivos es usar una bolsa hermética con cierre. Al ser transparentes, permiten que uses la pantalla táctil sin problemas mientras mantienes tu dispositivo aislado de la arena y la humedad.

Otra opción es comprar una funda impermeable y apta para actividades al aire libre (de uso rudo); dicho accesorio no solo protege contra el agua, sino también contra el polvo y la arena.

ambién fundas sumergibles que permiten tomar fotos bajo el agua y manipular el teléfono con normalidad, lo que las convierte en una excelente inversión si visitas la playa con frecuencia.

Y finalmente, se recomienda evitar sacar el iPhone directamente sobre la toalla o la arena, pues incluso un pequeño golpe puede hacer que se entierre en los granos finos.

¿Cómo cuidar tu celular si vas a la playa?

Además de protegerlo contra la arena, es importante tener en cuenta otras condiciones que pueden afectar tu celular cuando visitas la playa.

Por ejemplo, otro de los enemigos de estos dispositivos es el calor. La exposición directa al sol puede provocar que se sobrecaliente, lo que reduce su rendimiento e incluso puede apagarlo de manera automática.

¿Cómo prevenirlo? Es tan simple como mantener tu celular en la sombra o dentro de una bolsa térmica cuando no lo estés usando.

De igual manera se sugiere limpiar el celular al llegar a casa, no importa si no estuvo en contacto con la arena. Para ello puedes pasarle un paño suave y revisar los puertos para asegurarte de que no haya residuos.

Y recuerda tampoco usar aire comprimido ni objetos punzantes para limpiar los puertos del celular, ya que podrías dañar los componentes internos.

¿Vas a estar cerca del agua o realizar actividades como surf o snorkel? Entonces considera dejar tu celular en un lugar seguro o usar un accesorio impermeable. Así, en caso de una caída, no se hundirá ni se llenará de agua o arena.

Con estas precauciones puedes disfrutar de la playa sin preocuparte por el estado de tu celular y prolongar su vida útil.

