Consumo de tabaco aumenta riesgo de enfermedades cardiovasculares

El consumo del tabaco está relacionado con enfermedades como la cardiopatía coronaria, el accidente cerebrovascular y la vasculopatía periférica, entre otras, y cada vez son más los pacientes jóvenes que las enfrentan, señaló el cardiólogo, Ramiro Flores Ramírez.

El también profesor del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González" de la UANL, dijo que estas enfermedades se relacionan con hasta el 36% de la población que fuma.

Refirió que en el Día Mundial Sin Tabaco 2018, la Organización Mundial de la Salud lanza la campaña "Tabaco y cardiopatías", con el objetivo de concientizar a la población sobre la relación que existe entre fumar y las enfermedades cardiovasculares.

Al año, dijo, en el mundo fallecen más de siete millones de personas a causa del consumo de tabaco.

Explicó que "uno de los mecanismos por los que el cigarro y sus componentes generan estos daños, son porque alteran el endotelio vascular, que es una membrana que cubre a los vasos sanguíneos y, en esta membrana, se producen muchas sustancias que ayudan a la circulación".

"Se ha visto que múltiples encinas inflamatorias o sustancias inflamatorias hacen que este óxido nítrico no se produzca adecuadamente, las arterias no se mueven bien, no se dilatan, se endurecen y esa es una de las causas por las cuales el tabaco causa daño tanto al corazón, al cerebro y a la circulación", aseguró.

El especialista de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) detalló que "otra de la fisiopatología del daño que causa el tabaco es un aumento en la trombosis".

"Aumenta la agregación de las plaquetas, otras células que circulan y son formadoras de coágulos y esto incrementa la formación de trombosis que promueven infartos y accidentes vasculares cerebrales", detalló.

Subrayó que dejar de fumar reduce hasta en un 40% las posibilidades de morir o sufrir algún riesgo cardiovascular.

Flores Ramírez resaltó que cada vez son más los pacientes jóvenes que presentan infartos o angina de pecho, por la insuficiente irrigación sanguínea al músculo cardiaco.

Hasta el 50% de los jóvenes que llegan al hospital por problemas en el flujo de sangre al corazón son fumadores, aseguró el especialista de la UANL.

"Lo vemos cada vez en poblaciones de entre 16 y 30 años de edad que consumen tabaco. Cada vez, vemos pacientes más jóvenes con infartos y que tienen cierta relación con el tabaco", expresó.

Enfatizó que aunque "los jóvenes podrán decir que no hay ninguno riesgo, el riesgo existe desde uno o dos cigarrillos porque produce disfunción de la vasculatura, disfunción de las plaquetas y aumenta la trombosis".

El Día Mundial Sin Tabaco se estableció en 1987, se conmemora el 31 de mayo de cada año en todos los países y entre sus acciones mantiene el propósito de fomentar un período de 24 horas de abstinencia de consumo de tabaco.

NM