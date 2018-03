Cierran la última fábrica de CDs en Estados Unidos

SONY anunció que cerrará este mes si última fábrica de CDs y DVDs en Estados Unidos, se trata del edificio ubicado en Terre Haute en Indiana en hace algunos años era la más importante creadora de estos productos.

Por esta decisión, cerca de 380 empleados serán despedidos, mientras que otros 300 aún permanecerán en la factoría para la producción y venta de Blu-rays y juegos para PlayStation.

Por ahora, SONY informó que trasladará una pequeña producción de CDs a Sonopress, en Alemania.

En 2011 Sony DADC US Inc. cerró la fábrica de CDs de Pitman, Nueva Jersey, y Sony DADC Canada Inc. la de Toronto. En 2015 le llegó el turno a la planta de Sony DADC México SA de CV, en Ciudad de México.

La fábrica de Terre Haute abrió en 1953 para producir discos de vinilo, en 1984 fue la primera factoría de Estados Unidos en producir CDs estrenándose al crear "Born in te USA" de Bruce Springsteen.

Los CDs vinieron a revolucionar el consumo de música, se hicieron populares a finales de los ochentas y principios de los noventas. Un sólo CD costaba hacerlo 80 centavos producirlo y se vendía 25 veces su propio valor, por lo que se convirtió en uno de los negocios más prometedores.

Sin embargo, las nuevas generaciones han optado por consumir música de manera digital dejando casi obsoleto la compra de CDs.

Y tú, ¿cuándo fue la última vez que compraste un CD de música?